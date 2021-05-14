LIVE／全台傳「暴增超過20例本土」！陳時中親上火線說明

記者李佳蓉／綜合報導

國內本土疫情截至昨日共累計37人確診，其中3起群聚感染分布在萬華、蘆洲及羅東，加上昨晚和平醫院確診的2名住院患者。今（14）日有消息人士指出，今日確診人數超過20例，上午傳出板橋有國中生確診，高雄更傳出有一大群人被防疫專車載走隔離。疫情是否再擴大？指揮中心下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中親上火線說明。

中央流行疫情指揮中心昨晚宣布，北市和平醫院急診收到2名病患，住院3天後出現喘氣、發燒等症狀，胸部X光出現肺炎，採檢後確診。台北市長柯文哲隨後即至和平醫院視察，今早與衛福部長陳時中開完會議後決定，要在萬華設4個外篩站，另外會在剝皮寮加設外篩站。

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▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

對於緊急設置4個快篩站，柯文哲表示，萬華和平、中興、西園原本就有設快篩站，另外剝皮寮按照中央建議加設快篩，但需要時間準備，下午4點執行，從早上8點做到晚上12點。

至於建議哪些人需要快篩，柯文哲表示，4月15日之後有到萬華茶藝館工作人員、顧客；因發燒上呼吸道症狀的民眾，以及其他地區民眾到萬華後發生上呼吸道症狀，就要來做篩檢。他也強調，萬華的遊民、外配弱勢族群，市府都會處理。

陳時中在跟柯文哲聯手召開的記者會上也表示，近來疫情相當嚴峻，這次疫情傳播力量大，處在位置相對複雜，這次跟北市府做好準備，大家共同抗疫，目標在精準疫調社區抗疫，和平風險清零討論雙方達成共識，未來會一步步往前走，希望能盡速把風險降至最低，遏止社區風險，減少重症個案。