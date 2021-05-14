　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本新版防衛白皮書　將首度明載台灣穩定重要性

▲▼監視共軍動態 日防相登上與那國島、宮古島視察。（圖／防衛省推特）

▲日防相登上與那國島、宮古島視察。（圖／防衛省推特）

文／中央社記者楊明珠東京13日專電

日本2021年版防衛白皮書草案曝光，內容指出中國軍方在台灣周邊的軍事活動趨於活絡，首度明載台灣局勢的穩定對日本的安全保障和國際社會的穩定而言，相當重要。

日本產經新聞報導，新版防衛白皮書（國防白皮書）新設有關對立加深的中美關係項目，內容指出，中美在政治、經濟、軍事上的競爭更加明顯。此外，日本對於中國在安全保障上的憂慮更加深。

新版防衛白皮書內容預計7月在內閣會議上報告。

報導說，上個月美日領袖會談後的聯合聲明，時隔52年首度記載「台灣」，受此影響，2021年版防衛白皮書中也強調台灣局勢的穩定，攸關日本的安全保障。

新版防衛白皮書指出，台灣海峽兩岸的軍事平衡已朝對中國有利的方向變化，日本有必要關注美國對台灣軍售等今後動向。

此外，新版防衛白皮書也記載，中國在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊持續執拗地試圖以武力片面改變現狀，日本對此感到強烈憂心，並譴責中國海警船在釣魚台海域進行獨自主張的行動，根本就是違反國際法。

針對北韓，新版防衛白皮書指出，北韓3月發射的彈道飛彈是「新型」飛彈，北韓正在開發更低空、不規則軌道飛行的彈道飛彈，企圖突破飛彈防禦網。北韓彈道飛彈攻擊的手段已更加複雜化、多樣化，這已成日本攔截態勢的新課題。

 
ET快訊
板橋某國中老師在群組通知「明天不要出門」　傳有學生疑似確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

談美台往來　白宮資深官員：基於非官方關係利益

美股結束3連跌！道瓊收紅433點　台積電ADR漲0.50%

日本新版防衛白皮書　將首度明載台灣穩定重要性

快訊／美國凌晨宣布：只要有接種疫苗，不用再戴口罩了

全台大停電登上國際　彭博社：突然的停電打擊「世界晶片基地」

孟晚舟引渡案8月最終審判　五度提證控「美濫用逮捕程序」

打疫苗就可抽100萬美元　俄州長力挺：保護生命比錢重要

以色列、巴勒斯坦瀕臨「全面開戰」！　恩怨情仇一次看

浴缸成滾燙煉獄！女童腹瀉竟惹爸發怒　遭強制「浸泡熱水」慘死

戴琪將首登美中貿易談判桌　傳特使突遭撤換！中方駁：報導不屬實

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

獅子會前會長與阿公店小姐接觸？　陳時中證實：同一串往下延

認愛啦啦隊女神！巫苡萱男友「曬恩愛照」　宣示主權：該下個階段了

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

台北萬華和平醫院爆2病患確診！ 衛生局證實：一開始是看泌尿科

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

談美台往來　白宮資深官員：基於非官方關係利益

美股結束3連跌！道瓊收紅433點　台積電ADR漲0.50%

日本新版防衛白皮書　將首度明載台灣穩定重要性

快訊／美國凌晨宣布：只要有接種疫苗，不用再戴口罩了

全台大停電登上國際　彭博社：突然的停電打擊「世界晶片基地」

孟晚舟引渡案8月最終審判　五度提證控「美濫用逮捕程序」

打疫苗就可抽100萬美元　俄州長力挺：保護生命比錢重要

以色列、巴勒斯坦瀕臨「全面開戰」！　恩怨情仇一次看

浴缸成滾燙煉獄！女童腹瀉竟惹爸發怒　遭強制「浸泡熱水」慘死

戴琪將首登美中貿易談判桌　傳特使突遭撤換！中方駁：報導不屬實

1支麥克風互傳！蘆洲獅子哥愛續攤1傳19人　同餐廳吃飯也中鏢

她比獅子哥早發病！情慾交流成最大破口　根本都沒戴

確診「獅子王」聚餐照曝！　入鏡13人全沒戴口罩

談美台往來　白宮資深官員：基於非官方關係利益

鴻海確定在美設電動車製造據點　與Fisker正式合作

國中會考！20.2萬考生明天上戰場　一張圖秒懂考場8大防疫

高雄熱近40℃！10縣市酷熱「下週二降雨率高」　熱帶低壓已登陸

美股結束3連跌！道瓊收紅433點　台積電ADR漲0.50%

這塊舒芙蕾讓你擁有軟綿少女肌　用「擲筊肥皂」清洗雙手得保庇

一張慶生照14人都是正妹　鄉民選擇障礙嗨翻：氣場強到炸裂！

泰國疫情直擊！街上商家全關閉漁夫村、查汶步行街空城無遊客

國際熱門新聞

快訊／美國：只要有接種疫苗，不用戴口罩了

全台大停電登上國際　彭博社：打擊世界晶片製造基地

日本新版防衛白皮書　將首度明載台灣穩定重要性

參加抗議被4男性侵　女染疫身亡

女住院4天離奇死　遭男醫護性侵

美研究證實：染疫恐害陽痿！病毒藏陰莖8個月

火葬場爆滿！恆河出現近百具浮屍

只結婚6小時　新郎送新婚妻火葬

日4千人斬富豪婚前就不舉！AV嫩妻爆：從來沒睡過我

新冠確診男出院！　回家死在鄰居家門前

以巴瀕臨全面開戰　恩怨情仇一次看

釣客被3.35m巨鱷追趕　GoPro影片曝

人與人連結早有先例！日風俗店「舔乳服務」成防疫破口

路透：台灣有「強大追蹤系統」從未封城！　疫情一升溫就嚇壞股市

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

茶室闆娘「和平醫院住4天才收負壓」

網傳錄音檔：北基有確診　指揮中心回應

快訊／和平醫院2住院病患確診　北市回應了

和平醫院2病患確診　憂院內感染「停收個案」

全台陷入黑暗5小時原因曝光　台電盤點7大最壞狀況

快訊／柯文哲急赴和平醫院視察

板橋某國中老師通知「不要出門」　傳有學生疑似確診

和平醫院「只出不進」　22醫護將到防疫旅館隔離

遭爆還有一子…小孩媽不是張碧晨　華晨宇發聲了

停電為什麼「手機訊號」都不穩　網一句話解答

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

即／「獅子王」案確診者騙自行隔離　仍和父親同住可重罰百萬

和平醫院會封院嗎？柯文哲深夜po文回應

2住院病患確認染疫！指揮中心啟動調查

更多

最夯影音

更多
全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」
台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面