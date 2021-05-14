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桃園莊敬國小宣布「停課到月底」　停課復課通知曝光

▲桃園市某國小13日傳出緊急停課，大批家長趕忙至校門前接送學生。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市某國小13日傳出緊急停課，大批家長趕忙至校門前接送學生。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、林彥臣／桃園報導

桃園市某國小13日驚傳學生確診，校方上午緊急宣布停課，大批學生家長趕往學校接學生下課。晚間某國小也證實正是莊敬國小，在學校官網上也正式發出停課復課通知，說明停課期間以及未來復課的相關須知事項。

官網通知如下

依據桃園市莊敬國小因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課、補課、居家學習及成績評量實施辦法，經新冠肺炎緊急應變防疫會議通過，全校從 110 年 5 月 14 日(五)至 110 年 5 月 30 日(日)全校停課，在停課這段時間內，如孩子有身體不是情況應立即就醫，請小朋友在家做好居家健康自主管理。

停課不停學，停課期間，請依照老師安排的課表以線上同步或自主學習的方式進行學習。因疫情多變，請家長與老師保持聯繫，並留意學校網頁上最新消息，謝謝您！種種的不便是希望維護大多數人的利益，只要配合得宜必可早日恢復健康重新回到校園，讓我們為全體學童健康努力，使大家安然度過此一風暴！

▲桃園莊敬國小公布停課復課通知單。（圖／翻攝自桃園莊敬國小官網）

▲桃園莊敬國小公布停課復課通知單。（圖／翻攝自桃園莊敬國小官網）

桃園市某國小13日上午驚傳有學生確診，校方指出，6年級學生12日就已沒來學校上課，昨晚校方接獲市府教育局通知，一早環保局派員在全校進行消毒作業。據指出，該校確診學生的父親是獅子會會友，曾出席新北市五股獅子會餐敘疑遭染疫，包括妻子與女兒都確診，目前次女尚未傳出確診，但仍居家隔離中。

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