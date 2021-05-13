聲色場所足跡全曝光…蘆洲獅子哥飽受抨擊！但一個特質讓網友大讚

▲獅子會群聚事件釀20本土病例。

記者陳雕文／綜合報導

新北市一名獅子會前會長確診新冠肺炎，其去過的按摩店、茶藝館等聲色場所隨之曝光，後來有19例本土確診個案也跟他有關，當大家都在用自製梗圖狠酸、抨擊這名前會長時，網路還有不同的聲音，相較於去年底的紐西蘭籍機師刻意隱匿足跡資訊的態度，「無論如何，我佩服他，也謝謝他的坦誠」。

▲萬華區茶室春色無邊、根本未遵守防疫相關規定，酒客和陪酒女親暱互動儼然成為防疫破口。（圖／翻攝臉書）

有網友表示，「大家都在笑確診的獅子會前會長，還一堆梗圖，但不論如何，我真的佩服他。」

網友說，「這位獅子會前會長絕對知道，交代完整行程對他的家庭、社交有多大衝擊，但他還是配合交代自己的行程，如果不是他明白告知，萬華茶藝姊跟基隆擺攤姨就會變成來源不明的無頭公案，也沒辦法這麼快把獅子會染疫的成員匡列出來，如果台灣這次真的守住，除了防疫人員的努力，這會獅子會前會長的坦誠絕對算得上功勞」。

▲▼前會長足跡一曝光，網友開始嘲諷，還翻出該茶藝館的部分照片。（圖／記者陳雕文翻攝）

據知情人士透露，一般而言，獅子會多半是商人組成，且年齡層偏大，談事情喜歡挑茶藝館或是酒店，因此足跡有聲色場所並不意外；而該名前會長現在的處境，頗令人感到可憐，除了家庭衝擊，國際獅子會300B1區鷺江獅子會還特別發出聲明跟他做切割！

聲明稿提到，「該前會長隸屬於五股區的五股獅子會，並非屬於蘆洲地區的獅子會，媒體誤導為蘆洲區的獅子會，讓獅友們無端遭受到外界猜疑與異樣眼光，造成本社團多年來建立榮譽名聲遭到嚴重打擊，造成成員與家庭上之困擾…」。

但打開分區列表，鷺江、五股獅子會都被歸類在「國際獅子會300B1區的第一專區」！知情人士也冷笑道，「他們都是蘆洲那掛的，現在出事了就發聲明切割，太誇張！聲明當中提到『造成成員與家庭之困擾』是不是獅友的太太們，都開始擔心在獅子會的先生也可能跑去茶藝館嗎？」

▼鷺江獅子會發聲明嚴正切割，但前會長隸屬的五股獅子會跟鷺江獅子會確實就在同一專區。（圖／記者陳雕文翻攝）