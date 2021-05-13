興達電廠停機釀全台大停電！　大陸重金佈局「特高壓」新基建

▲大陸新基建熱潮推動下，特高壓工程建設的新行情仍在繼續。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

台灣13日中午大停電，台電指出原因為興達發電廠事故導致。現代社會無論是5G、大數據中心、工業互聯網還是新能源汽車充電樁等，這些技術的建設和運行都離不開電力網路，而大陸正透過「新基建」（新型基礎設施建設），推動新一輪的產業革命。其中，特高壓相關建設成為電力新基建最重要的組成部分。

疫情促使下一階段的產業更重視數位基建，大陸恰巧正在5G、數據中心等數字基建上加速。此前，大陸宣佈擴大基建規模，範圍遍及5G基地台建設、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智慧、高效傳輸大容量特高壓電網、高速鐵路和城市電車以及工業互聯網等七大技術領域，2021到2025年預計投入金額高達10.6兆（人民幣，下同）。

這種「重金」佈局的趨勢在2020年已經顯現。作為電網投資的主要力量，大陸國家電網連續上調2020年全年特高壓建設項目投資規模至1811億元，可帶動社會投資3600億元，整體規模5411億元。南方電網公司（下稱「南方電網」）也在加速推進以特高壓、新能源汽車充電樁為代表的新型基礎設施建設，將為經濟社會發展注入強勁動力。

天眼查專業版數據顯示，大陸目前擁有57.8萬家電力企業。特高壓相關設備企業有15萬家，其中A股上市公司超過60家。

據悉，2020年大陸國家電網初步安排電網投資4500億元，可有效帶動社會投資9000多億元，整體規模將超過1.3萬億元，對於拉動經濟增長、擴大就業規模、推動產業轉型升級、穩定社會發展預期等具有重要作用。

此外，電動汽車充電服務設施是「新基建」的另一大領域。在「新基建」力度加大的背景下，從大陸中央到地方政府陸續推出新舉措，力促新能源車充電業務發展。

根據中國充電聯盟數據，截至2019年12月，大陸充電樁保有量達到121.9萬台，其中公共充電樁51.6萬台，私人充電樁70.3萬台，車樁比約為3.4：1，遠低於《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020）》規劃的1：1的指標。

企業也紛紛搶占市場。數據顯示，截至2019年12月，南方電網累計投資31.8億元、建成充電樁3.16萬個，累計充電電量4.5億千瓦時。據南方電網電動汽車服務有限公司透露，計劃在未來4年投資251億元投建充電設施，建成大規模集中充電站150座，充電樁38萬個。

中國電動汽車百人會理事長陳清泰曾預測，到2030年中國電動車銷售有望突破1500萬輛，保有量有望突破8000萬輛，屆時純電動車輛或達到6480萬輛。如果嚴格按照1∶1的樁車比來測算，從2021年到2030年的10年時間內，需要新建樁6300多萬個，形成萬億元級的充電樁基礎設施建設市場。