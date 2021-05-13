快訊／全台大停電！指揮中心「台上黑一片」麥克風消音　全場錯愕：啊～

▲中央流行疫情指揮中心記者會受到停電影響。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

今日下午14時37分興達電廠事故全廠停機，造成全台大停電，停電時正是中央流行疫情指揮中心記者會，進行到一半記者會現場突斷電，現場一片黑暗，全場錯愕！幾秒後恢復電力，但網路訊號仍未恢復，指揮官陳時中也宣布記者會結束。

今下午全台民眾手機都收到停電通知，內容為「2021年5月13日14時37分，興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計5月13日15時開始緊急分區輪流停電。民眾可電話洽1911或台電官網，查詢電力調度。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心今下午2點召開記者會宣布最新疫情情況，記者會進行到一半，現場媒體手機同時收到訊息，但指揮中心當時仍未受到影響，但約莫1~2分鐘，指揮中心突然斷電，現場陷入黑暗，暫時恢復電力之後，陳時中也宣布記者會先暫停，隨後起身離開會場。

►►生活好煩，心情不美麗？快上《痛痛飛走了》跟百憂姐們一起玩

https://painpaingoaway.soci.vip/



【你可能也想看】

►快訊／本土病例再增13例！9例與前獅子會長有關

►萬華阿公店再增3本土！陳時中：環境複雜「交叉感染可能性高」

►「人與人的連結」找到了！萬華群聚個案5/9、5/10去過銀河百家樂



►蘆洲獅子會相關20人大量足跡曝光！SOGO復興館、三井OUTLET都上榜

►萬華阿公店本土爆發！指揮中心發「60萬封細胞簡訊」回溯時間曝光

►6天跑36趴！獅子會群聚案足跡曝 前會長晶華亭聚餐後阿公店續攤