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「台電官網掛了！」全台黑一片　網急查停電資訊：客服全忙線

▲▼ 停電。（圖／記者施怡妏攝）

▲全台大停電。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

今（13）日中午全台傳出停電災情，根據各地網友回報，台北、高雄、嘉義、苗栗各行政區都有災情，不久後國家警報聲響起，台電指出原因為興達發電廠事故導致，不少網友想要台電官網查詢停電消息，沒想到官網直接掛掉，無法進入，致電客服也全都在忙線中。

有網友在PTT發文，國家警報寫道，民眾可電話洽1911或台電官網，查詢電力調度，打算上台電官網查詢，結果發現台電官網掛了，「不是上不去，就是超級慢啊，想知道自己這邊什麼時候停電都有困難，是不是官網也爆了？這麼剛好？」打電話到客服也都沒人接聽，全部忙線中。

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▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

▲台電官網進不去。（圖／記者施怡妏攝）

許多網友也進不去台電官網，「大家都擠進去看」、「進不去阿，想看分區停電的資訊網頁開不了」、「簡訊剛傳來沒幾秒就瞬間斷電，我的電腦壽命又減短了」、「說要分區輪流停電，結果我連哪裡停、哪時停都不給查，有人成功進去了嗎？」「成功進去還要輸入一堆資料跟驗證碼 然後就沒了」、「不直接寫在簡訊全部區域停電時間，要人查，哪個笨蛋想的」。

國家警報內容如下：2021年5月13日14時37分，興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計5月13日15時開始緊急分區輪流停電。民眾可電話洽1911或台電官網，查詢電力調度。

▼國家警報內容 。（圖／記者曾筠淇攝）

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇攝）

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