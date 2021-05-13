250元牛排「像早餐店肉片」極致薄！高雄人開轟了：不推來逛這夜市

▲250元夜市牛排。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

夜市幾種代表性美食包括牛排、地瓜球、雞蛋糕等等，其中「夜市牛排」是很多人最愛的高CP值美食，不過有女子日前到高雄六合夜市觀光，花了250元點一客牛排，結果送上桌時大家都傻眼了，厚度宛如燒烤肉片一般，和一般人認知中的夜市牛排長得完全不一樣。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」透露她是台中人，第一次到高雄六合夜市逛街，隨機挑了一家牛排館點了一客牛排250元、一客菲力牛排450元，每客牛排附2顆餐包與1碗玉米濃湯，以觀光區價格的標準來看，價位還在合理範圍，不過牛排上桌卻和她想像中大不相同，「牛排的厚度讓我有點傻眼」。

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照片中可見，這厚度看起來比較像「肉片」並非「牛排」，幾乎不需要用刀來切割，牙齒即可咬斷，與正常的夜市牛排厚度差很大，也難怪原PO會認為自己踩到雷。她透露，不曉得是否高雄牛排就是長這樣，自己在台中吃過很多牛排，第一次吃到這種厚度，「突然間覺得在台中真的很幸福」。

▲網友說六合夜市東西偏貴，容易踩雷。（圖／翻攝自爆怨2公社）



當地人尷尬回應，「身為一個高雄人，絕對不會推薦你去逛六合」、「真的不推六合，你想吃可以去瑞豐」、「怎麼好像排骨飯的排骨啊」、「觀光客無誤！這厚度看起來像早餐店漢堡裡的肉片餒」、「六合夜市邁向滅亡之路」、「六合夜市真的要挑東西吃啊，也不是說整條都不能吃，只是能吃的不貴的真的很少，從小到大見證六合夜市的興衰路過。」