　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

250元牛排「像早餐店肉片」極致薄！高雄人開轟了：不推來逛這夜市

▲▼250元夜市牛排。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲250元夜市牛排。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者黃可昀／綜合報導

夜市幾種代表性美食包括牛排、地瓜球、雞蛋糕等等，其中「夜市牛排」是很多人最愛的高CP值美食，不過有女子日前到高雄六合夜市觀光，花了250元點一客牛排，結果送上桌時大家都傻眼了，厚度宛如燒烤肉片一般，和一般人認知中的夜市牛排長得完全不一樣。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」透露她是台中人，第一次到高雄六合夜市逛街，隨機挑了一家牛排館點了一客牛排250元、一客菲力牛排450元，每客牛排附2顆餐包與1碗玉米濃湯，以觀光區價格的標準來看，價位還在合理範圍，不過牛排上桌卻和她想像中大不相同，「牛排的厚度讓我有點傻眼」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中可見，這厚度看起來比較像「肉片」並非「牛排」，幾乎不需要用刀來切割，牙齒即可咬斷，與正常的夜市牛排厚度差很大，也難怪原PO會認為自己踩到雷。她透露，不曉得是否高雄牛排就是長這樣，自己在台中吃過很多牛排，第一次吃到這種厚度，「突然間覺得在台中真的很幸福」。

▲▼250元夜市牛排。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲網友說六合夜市東西偏貴，容易踩雷。（圖／翻攝自爆怨2公社）

當地人尷尬回應，「身為一個高雄人，絕對不會推薦你去逛六合」、「真的不推六合，你想吃可以去瑞豐」、「怎麼好像排骨飯的排骨啊」、「觀光客無誤！這厚度看起來像早餐店漢堡裡的肉片餒」、「六合夜市邁向滅亡之路」、「六合夜市真的要挑東西吃啊，也不是說整條都不能吃，只是能吃的不貴的真的很少，從小到大見證六合夜市的興衰路過。」

ET快訊
全台限電編組公開！分區停電「這3組不影響」　3招秒知組別
快訊／停電時間再拉長到下午5時30分　執行第三輪
快訊／全台停電還有第三波　快看電費單「C或D組」停電時間曝
快訊／分區停電！2輪限電至下午4時40分　393萬戶受影響
快訊／全大運即起宣布停賽！　9項賽事延期
快訊／新北通報18起火警　24起電梯受困緊急搶救中
快訊／全台大停電　蔡英文說話了
快訊／全台大停電！指揮中心記者會「黑一片」　全場錯愕：啊～
快訊／停電原因曝！興達電廠4部機組跳脫　系統頻率驟降
快訊／全台大停電　興達廠跳電「事故原因」曝光
快訊／新北12件電梯受困搶救中　4火警冒白煙
快訊／興達電廠事故全台大停電！　行政院回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

萬華阿公店又3例確診！飲酒店低調歇業　老司機曝：2小姐1服務生

前獅子會長群聚案！20人「6天跨足6縣市」36處　完整足跡曝光

消失的405分鐘！獅子會相關20人足跡　「卡拉OK、熱炒店」仍待查

停電才收到警報！網爆出不滿「一看內容更氣」：2:30就該傳了

高雄4件電梯受困多人待救援　市府緊急一級開設應變中心

萬華確診者進香到鹿港　天后宮否認：請中央釐清真相

疫情升溫「福山植物園」緊急休園　14日起至6月8日遊客勿入園

不斷更新／台中大停電紅綠燈暗一片！工業區、精科、中科遭殃　近3萬戶摸黑

確診者來過！宜蘭市大地球遊藝場、礁溪巨城電玩停業消毒

口罩銷售創2021新高！庫存有「6億片」一定夠　陳時中：大家盡量用

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

屏東餐廳砸10萬設「醫用隔簾」　防疫+用餐安心！網：像急診室

萬華阿公店又3例確診！飲酒店低調歇業　老司機曝：2小姐1服務生

前獅子會長群聚案！20人「6天跨足6縣市」36處　完整足跡曝光

消失的405分鐘！獅子會相關20人足跡　「卡拉OK、熱炒店」仍待查

停電才收到警報！網爆出不滿「一看內容更氣」：2:30就該傳了

高雄4件電梯受困多人待救援　市府緊急一級開設應變中心

萬華確診者進香到鹿港　天后宮否認：請中央釐清真相

疫情升溫「福山植物園」緊急休園　14日起至6月8日遊客勿入園

不斷更新／台中大停電紅綠燈暗一片！工業區、精科、中科遭殃　近3萬戶摸黑

確診者來過！宜蘭市大地球遊藝場、礁溪巨城電玩停業消毒

口罩銷售創2021新高！庫存有「6億片」一定夠　陳時中：大家盡量用

哈佛醫學院10種超級食物　每日2品幫助降體脂「超商就有」

全台限電編組公開！分區停電「這3組不影響」　3招秒知組別

快訊／韓樂團成員聯繫不上！警方發現陳屍自宅　享年38歲

萬華阿公店又3例確診！飲酒店低調歇業　老司機曝：2小姐1服務生

前獅子會長群聚案！20人「6天跨足6縣市」36處　完整足跡曝光

消失的405分鐘！獅子會相關20人足跡　「卡拉OK、熱炒店」仍待查

快訊／停電時間再拉長到下午5時30分　執行第三輪

快訊／體育署：全大運現正進行比賽將繼續、明起8種類展期辦理

台指期夜盤重挫2百多點　分析師：多項利空消息所致

停電才收到警報！網爆出不滿「一看內容更氣」：2:30就該傳了

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

生活熱門新聞

快訊／全台大停電！台北高雄爆災情

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

快訊／本土病例再增13例！

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

國家警報響！興達電廠事故大停電

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

即／桃園某國小緊急通知曝！

消息人士證實本土再破10！

更多熱門

相關新聞

身分證520中2碼　全桌鮑魚吃到飽

身分證520中2碼　全桌鮑魚吃到飽

雖然母親節已經過了，但許多餐廳相關優惠持續到5月底，像是馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋5月31日前只要身分證號碼內有「5、2、0」任2碼，全桌即可享九孔鮑魚吃到飽，而狗一下居酒食堂則是送出美國安格斯黑牛沙朗牛排1份。

孫東寶夯什麼？他曝「必吃2樣神物」

孫東寶夯什麼？他曝「必吃2樣神物」

牛排店調戲帥廚！女客點全熟：愈硬我愈愛

牛排店調戲帥廚！女客點全熟：愈硬我愈愛

房東留平行時空！六合夜市攤商怨「小貓兩三隻」　租金不動如山

房東留平行時空！六合夜市攤商怨「小貓兩三隻」　租金不動如山

爽快大啖高雄美食！六合夜市懶人包

爽快大啖高雄美食！六合夜市懶人包

關鍵字：

肉片牛排六合夜市

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！台北高雄爆災情

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

快訊／本土病例再增13例！

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

國家警報響！興達電廠事故大停電

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

即／桃園某國小緊急通知曝！

消息人士證實本土再破10！

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面