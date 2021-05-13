　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4700劑公費疫苗已接種過半！　新竹市再增施打時段、注射地點

▲4700劑公費疫苗已接種過半！　新竹市再增施打時段、注射地點。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹市政府於13日宣布COVID-19公費疫苗接種，由原有五大醫院再加三區衛生所。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

配合中央陸續開放各類公費疫苗接種對象，新竹市政府於13日宣布，COVID-19公費疫苗接種，由原有五大醫院再加三區衛生所；施打時段更多，每天都有，連週六也提供服務！市府也設立疫苗諮詢專線(03)5355-137，服務時間為周一至周五上午9時至下午4時，為民眾解答任何疫苗疑問。疫苗從3月開打至今量能仍足夠，鼓勵符合資格民眾，特別是65歲以上長輩接種，共同構建疫情防護網。

林智堅市長上午前往北區衛生所，視察COVID-19公費疫苗接種情形，了解流程狀況並關心現場民眾。他指出，因應民眾施打疫苗意願增加，新竹市府增加疫苗量能，符合「公費」疫苗接種資格者，包含65歲以上長者、軍人、醫護人員等，可到三區衛生所或竹市5家醫院，新竹台大、新竹馬偕、國泰醫院、國軍醫院、南門綜合醫院接種。

▲4700劑公費疫苗已接種過半！　新竹市再增施打時段、注射地點。（圖／記者陳凱力翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲據新竹市衛生局表示，截止13日新竹市共配送4700劑疫苗，自3月22日開打以來，累計至12日已完成2071劑疫苗注射。

為更方便民眾，三區衛生所施打時段從原本每週一次，增加為每天，服務人次從68人擴大至將近400人，國泰醫院更於周六提供疫苗施打服務。新竹市衛生局也提醒民眾，目前新竹台大醫院可施打「自費」疫苗。

近期台灣疫情升溫，林智堅也特別呼籲只要符合一到八類公費施打疫苗的民眾，盡量向相關醫療機構預約，唯有更多人施打疫苗，大家一起「建構防疫網」，保護自己、家人與其他人，為防疫工作盡一份力。他上月也完成疫苗接種，流程簡單快速，沒什麼感覺，身體也很健康，請符合接種資格民眾不要擔心。

衛生局表示，截止今（13）日新竹市共配送4700劑疫苗，自3月22日開打以來，累計至昨（12）日接種2071劑，量能仍足夠，呼籲符合接種疫苗資格民眾盡快預約，保護自己也保護家人。

衛生局也提醒，疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛，通常於數天內消失，其他可能反應包含發燒、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、寒顫、關節痛及噁心，這些症狀通常輕微並於數天內緩解消失，為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，接種後於接種單位或附近稍做休息，並觀察至少30分鐘，無恙後再離開。

►限量安娜蘇獨角獸、美人魚童話禮盒任選

►台積電前工程師加入「奇怪公司」賺外快　2天賺1萬2！這下糗爆了

►嚴防疫情！竹市再頒五措施：八大列稽查重點、賽龍舟取消

►找到了！搭陌生男機車消失35天　6度逃家國中女生「51」送回家

►中正女大留骨骸恐這原因　破案倒數！高大成：死者回來找他了

ET快訊
快訊／基隆重症婦常去萬華「賣茶」！　急追相關足跡
快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫
黃子佼、孟耿如宣布取消家宴！原邀小燕姐證婚全喊卡
快訊／「接觸者夫妻」關手機爽遊金門！衛生局各重罰30萬
餐廳安全嗎？　日常生活「9大感染風險等級表」一次看懂
快訊／宜蘭染疫小學停課2天變14天！　遊藝場全棟66人隔離
快訊／侯友宜宣布：新北將啟動「全市大消毒」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／傳基隆重症婦常去萬華擺攤「賣茶」！急追相關足跡

國中會考故意不戴口罩0級分！屏東防疫升級　考場增設酒精乾洗手

黃偉哲希望全大運延辦　成大：建議13日之後開始的9項比賽延後

不斷更新／2天爆22例本土　「各縣市防疫措施」懶人包看這裡！

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

4700劑公費疫苗已接種過半！　新竹市再增施打時段、注射地點

阿公店爆2女確診！在地人曝「萬華茶藝街」4黑幕：像他們的夜市

公檯制接觸人數恐怖破表！萬華172家阿公店強制停業3天大消毒

若升3級上班族去哪買午餐？網曝「台灣不會關餐飲」：最慘也有微波

宜蘭8確診「2天自費快篩436人」　增4家快篩醫院免擠破頭

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級　10:30向立院告假

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

快訊／傳基隆重症婦常去萬華擺攤「賣茶」！急追相關足跡

國中會考故意不戴口罩0級分！屏東防疫升級　考場增設酒精乾洗手

黃偉哲希望全大運延辦　成大：建議13日之後開始的9項比賽延後

不斷更新／2天爆22例本土　「各縣市防疫措施」懶人包看這裡！

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

4700劑公費疫苗已接種過半！　新竹市再增施打時段、注射地點

阿公店爆2女確診！在地人曝「萬華茶藝街」4黑幕：像他們的夜市

公檯制接觸人數恐怖破表！萬華172家阿公店強制停業3天大消毒

若升3級上班族去哪買午餐？網曝「台灣不會關餐飲」：最慘也有微波

宜蘭8確診「2天自費快篩436人」　增4家快篩醫院免擠破頭

澎湖飯店、民宿掀退訂潮！花火節6／8前停辦　熱門景點也採人流管制

風・Luxury／GUCCI上攻高級製錶慶百周年　蜜蜂飛上陀飛輪錶

台中地檢拍賣因疫情取消　3折法拉利V12、瑪莎拉蒂跑車掰了

吳釗燮要幫瓜國找疫苗　黃子哲：同胞都不夠還幫友邦？

快訊／傳基隆重症婦常去萬華擺攤「賣茶」！急追相關足跡

台南又有新飯店！「捷絲旅台南十鼓館」6／1試營運　每人一晚980有找

花蓮糖尿病患及中低收入戶　3千劑帶狀疱疹疫苗免費接種

傳內湖大樓員工家屬確診　緯來電視澄清無員工或家屬確診

鐵板煎到金黃色！台南飄香40年肉粿店　靈魂蔥辣醬＋蒜頭好銷魂

二審逆轉！邱毅上大陸節目辱李戡「這個不肖子」判罰8千

生活熱門新聞

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

快訊／有家屬確診！內湖某大樓員工「突收通知」證實

新店、淡水搶泡麵　末日照驚呆網

一張圖看懂！增16例本土5縣市亮紅燈

最恐怖三劇本發生！劉寶傑：恐沒句點

即／宜蘭縣即日起關閉16個風景區、八大行業

阿公店2小姐確診　「公檯制」接觸人數恐破表

機師「接觸」空姐雙染疫　超美正宮換劈腿真相

呂秋遠6點建議「讓病毒傳播斷鏈」　3萬人讚爆

更多熱門

相關新聞

宜蘭2天自費快篩436人　新增4家快篩醫院

宜蘭2天自費快篩436人　新增4家快篩醫院

宜蘭疫情連環爆，2天8確診，156人居家隔離14天中，宜蘭民眾憂宜蘭疫情升溫，這2天自費快篩逹436人，宜蘭縣長林姿妙13日上午緊急宣布宜蘭快篩醫院由3家增為7家，請民眾在白天前往快篩。

各大賣場「限購令」一次看！

各大賣場「限購令」一次看！

獨家／鴻海印度專機照曝光　員工全套防護衣因應

獨家／鴻海印度專機照曝光　員工全套防護衣因應

恐慌潮延燒台中！連鎖藥局祭出酒精限購2瓶

恐慌潮延燒台中！連鎖藥局祭出酒精限購2瓶

台東巡察富岡交通船碼頭　落實量測體溫戴口罩

台東巡察富岡交通船碼頭　落實量測體溫戴口罩

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

快訊／有家屬確診！內湖某大樓員工「突收通知」證實

新店、淡水搶泡麵　末日照驚呆網

一張圖看懂！增16例本土5縣市亮紅燈

巫苡萱男友「曬恩愛照」宣示主權

最恐怖三劇本發生！劉寶傑：恐沒句點

即／宜蘭縣即日起關閉16個風景區、八大行業

阿公店2小姐確診　「公檯制」接觸人數恐破表

機師「接觸」空姐雙染疫　超美正宮換劈腿真相

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面