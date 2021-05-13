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社會 社會焦點 保障人權

轎車駕駛「巴庫」撞警車　下秒演出「土下座」磕頭...路人驚呆

▲▼ 士林駕駛土下座道歉 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林一名汽車駕駛違停竟撞警車，下秒「土下座」磕頭道歉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導


北市士林區文林路12日晚間七時許，林姓汽車駕駛想將車停放在「卸貨停車格」，士林警分局文林派出所2警員見狀，立刻騎乘警用機車在後方鳴喇叭，請他將車開走。豈料轎車駕駛竟仍持續倒退，下秒與警車碰撞。林男遭制止停車後情緒相當激動，竟於熙來攘往路邊，向警員「土下座」磕頭道歉，不少路過民眾都看傻眼。

對此警方表示「卸貨停車格」於下午4點至隔天上午9點是禁止停車，該位民眾可能不清楚禁止停車時段，所以才會想倒車停放該停車格，由於員警當下鳴喇叭示意提醒，但該駕駛仍不斷倒車，甚至與警用機車發生碰撞，雖然並無造成車輛毀損，但該駕駛下車後，情緒卻相當激動，甚至向警方嗆「是不是要陷我於不義！」語畢沒多久竟下跪道歉，近6分鐘過程林男2度磕頭。

▼汽車駕駛與警車發生碰撞，竟下跪磕頭道歉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 士林駕駛土下座道歉 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警員仍對該駕駛進行身分盤查，但林男卻雙手、雙膝與頭一起著地，向2員警至上萬分抱歉，一旁路過民眾一度認為是不是警察強逼民眾下跪？不過警方回應，因警用機車並無過於嚴重損傷，並且當下也有詢問林男是否要請交通分隊到場做車鑑，但遭拒，後來林男駕車離開。士林警分局督察組表示，同仁執法無疏失。

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