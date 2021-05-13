加拿大華裔科學家寄病毒回武漢！　安全情報局介入調查

▲中國2名病毒學家被加拿大實驗室解雇。（圖為北京首都國際機場／路透社）



記者崔子柔／綜合報導

華裔病毒學家邱香果（Xiangguo Qiu）和她的丈夫程克定過去都在加拿大國家微生物實驗室（National Microbiology Laboratory，NML）工作，兩人在今年1月被解雇，且被指控私下和中國合作、危害到加拿大國家安全，安全情報局（CSIS）則建議將兩人的安全審查撤回。

根據加拿大《環球郵報》報導，NML是加拿大唯一可以保存、研究最致命病毒的實驗室，邱香果2019年3月將活體伊波拉病毒和亨尼巴（Henipah）病毒空郵寄到武漢病毒研究所，事後加拿大公共衞生局（PHAC）調查顯示，郵寄病毒完全符合規定，就如同和其他國家分享病毒樣本一般，符合正常程序。

▲邱香果及丈夫因「違反相關條款」（policy breach）被逐出實驗室。（圖／翻攝自《觀察者網》）

但邱香果和程克定以及他們來自中國、不熟英語的學生，在2019年7月被趕出實驗室，根據報導指出，一名消息人士稱CSIS對當時被寄到武漢的資料感到擔憂，且關注邱香果在中國接觸的人、可能已經外洩的知識產權。

另有消息人士透露，CSIS向加拿大公共衛生局建議，撤回邱香果與其夫2人的安全審查，以免他們接觸國家機密，不過報導也提到，這則消息的真實性仍未證實。

加拿大國會下議院對中關係特別委員會周一要求公共衞生局，在10天內交出國家微生物實驗室解僱2名華裔科學家的相關資料，再由委員會決定哪些內容可以公開。

公共衞生局到目前為止都拒絕解釋邱香果2人被解雇的原因，只說和寄送病毒到武漢一事無關，局長斯圖爾特（Iain Stewart）曾表示，2人被解雇可能和違反NML安全協議有關。