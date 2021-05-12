罰款義務人「中風癱瘓」生活困苦　台北分署募捐近3萬元救急

▲法務部執行署台北分署募捐將近3萬元，給生活困頓的罰款義務人。（圖／記者劉昌松翻攝）



中央社記者蕭博文台北12日電

一名男子因亂丟煙蒂 遭罰1200元但逾期未繳，行政執行署台北分署追查發現 ，男子生活困苦且住院病危，經募款2萬9800元後於今天捐贈給男子大姊，期盼協助渡過難關。

法務部行政執行署台北分署指出，本案義務人年近 60歲，多年前因亂丟煙蒂被開罰1200元，逾期未繳而於 今年初被移送強制執行。

台北分署通知男子到案未果，卻收到男子大姊來信 ，指男子因中風已四肢癱瘓而無法行動、語言；男子大姊還表示，自己有重度肢障，與弟弟一起租屋，皆領有身心障礙手冊，且為低收入戶，房租均靠補助款支付， 生活所需則仰賴里長幫助。

台北分署為查明實情，日前派員前往男子住處訪查 ，發現男子已因呼吸衰竭送加護病房救治中，在確認男子與其大姊生活困苦急需救助後，透過台北分署愛心社 發動機關內捐助活動，募得現金新台幣2萬9800元。

愛心社成員今天前往男子住處捐贈現金，男子大姊表示，弟弟還在加護病房救治，而且兄妹近年陸續過世 ，家中僅剩她與弟弟相依為命，擔心日後生活不知要如何度過。

台北分署表示，雖身為執法機關，但對於弱勢民眾 的關懷從不停歇，執法過程中只要遇到生活困頓的義務人，不僅提供專業的法律意見，也會協助轉介相關政府 機關尋求協助，或透過捐贈物資或現金，幫助義務人渡過難關，並傳達最深的關懷。