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死案復活！福方破產「欠稅將註銷」　台北分署追回219萬

▲▼法務部執行署台北分署外觀。（圖／翻攝google map）

▲台北分署成功追回219萬欠稅，幫國庫註銷呆帳。（圖／翻攝google map）

記者黃宥寧／台北報導

早年代理瑞典名牌斯堪尼亞（SCANIA）遊覽車、拖車頭的福方集團旗下福方公司遭新北地院裁定破產程序終結，公司滯納的219萬元稅款也將註銷。行政執行署台北分署清查出，福方尚有1筆勞工退休準備金未執行，積極促請新北法院重新分配，成功替國庫追回原本應註銷的呆帳。

「死案大復活」在台北分署積極下，原本新北地院在2012年3月間裁定宣告福方公司破產終結，但福方欠稅卻只執行了6萬餘元，剩餘的219萬餘元稅款依法原應註銷，但台北分署執行官仍不放棄追查，驚見福方公司在勞退金專戶裡還有200多萬元，並且在破產程序中沒有遭分配。

台北分署表示，他們立即請國稅局松山分局向新北地院聲請第2次債權分配，也讓福方公司負責人及破產管理人，向台北市勞動局申請領回勞工退休準備金，但遭勞動局拒絕。

在台北分署積極行動介入，也依職權調查領回勞工退休準備金剩餘款所需文件及程序，一方面輔導福方公司負責人申請領回，另一方面促請新北地院重新選任破產管理人，以期完成分配。

最後，新北地院在2019年10月間重新選任破產管理人，台北市政府勞動局也在2020年3月間同意福方公司領回剩餘款，新任的破產管理人在收回款項後也順利完成分配，福方公司所欠219萬餘元稅款終於在11月間全數獲償。

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