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社會 社會焦點 保障人權

為了搶泡麵＋衛生紙…雙北區大賣場塞爆　醫：群聚感染機率大增！

記者陳雕文、黃宥寧、羅志華／連線報導

新冠肺炎新增16例本土案例！新北市長侯友宜宣布，即日起關閉八大特區娛樂場，若社區感染無法控制，不排除「封城」，台北市長柯文哲也宣布，防疫措施升級「準第三階段」，新北三峽、淡水、新莊、中和以及北市北投等區民眾於晚間湧進賣場搶購物資，泡麵、衛生紙被掃光！醫師憂心：「群聚感染機率大增」！

▲▼防疫搶購潮。（圖／翻攝自臉書【Costco好市多 商品經驗老實說】）

▲民眾擔心封城，紛紛衝去大賣場搶購物資，醫師憂心增加群聚感染的風險。（圖／翻攝自臉書【Costco好市多 商品經驗老實說】）

面對嚴峻疫情，侯友宜12日宣布八大特區娛樂場、網咖、電子遊戲場、公有場館、文化場館、運動中心、圖書館、活動中心全部關閉，更直言「該封城就會封城」；根據新北2020年封城演練，為阻斷大規模社區感染，新北除必要人員外，民眾禁足21天，一般民眾僅能每人每周3次，出外採買民生物資，外出者須攜帶身分證或通行證，且不得搭乘大眾交通運輸，也須接受時間管制。

《ETtoday新聞雲》12日直擊新北新莊、北投大賣場，看到民眾採買泡麵、罐頭、衛生紙等可長時間存放的物資，以應付未來可能的「封城」，反倒是口罩沒有被搜刮一空，有民眾解釋，如果真的封城，你大多待家裡，那當然是要先把吃的東西囤滿。

▲▼防疫搶購。（圖／記者陳雕文攝）

▲民眾搶購物資，推車塞好塞滿。（圖／記者陳雕文攝）

家樂福重新店裡有一群明志科大生正在採購物資，他們表示，雖然現在局勢較緊張，但對台灣的防疫依舊有信心，跟國外比起來已經好很多了；從事金融業的柯媽媽帶孩子採買大包小包，也是以耐放的食物、衛生紙為主，她對衛服部長陳時中仍然有信心，但強調，「我們自己也要保護好自己」；揪團採買的蕭姓老師表示，因為本土案例大增，可能只能做好最壞的打算（封城），因此把冷凍食品、泡麵先買好囤放。

從事美容業的王小姐表示，因為疫情更嚴重而來買物資，但不會太擔心，相信台灣的防疫政策；北投大賣場從事外勞仲介的民眾表示，其實台灣政府的防疫觀念跟其他國外比起來是相對比較薄弱的，台灣的政府是一定要有症狀才會進行採檢，如果沒有明顯症狀就直接放過了。

▲從事美容業的王小姐表示，因為疫情更嚴重而來買物資，但不會太擔心，相信台灣的防疫政策。（圖／記者陳雕文攝）

▲從事美容業的王小姐表示，因為疫情更嚴重而來買物資，但不會太擔心，相信台灣的防疫政策。（圖／記者陳雕文攝）

美式賣場好市多中和店在下班時間湧入大批人潮，民眾嚇一跳拍照PO上臉書【Costco好市多 商品經驗老實說】說，「在停車場就很明顯覺得今天的人特別多，果然沒錯，停好車進去要排隊，而且排的比平時常很多。衛生紙也搶光了！」引起討論。有網友認為，「一堆人擠在一起才更容易導致群聚感染！」

輔大醫院感染控制部主任李宜謙表示，在沒有保持好社交距離，又多人擠在同一空間的狀況下，自然會增加群聚感染的風險，因為我們不知道，現場有沒有潛在的無症狀者、輕微症狀者，甚至確診個案。

▲▼防疫採購。（圖／記者陳雕文攝）

李宜謙強調，民眾仍需維持戴口罩、勤洗手、保持社交距離的原則，不管是進入賣場或者是結帳，排隊時能保持一定距離，會有一些防護的作用，或是賣場能做到人數管制、分流，才能降低群聚感染風險。

資深大賣場員工私下透露，新聞才剛發布，大賣場沒想到當天就會來這麼多人，因此補貨的量沒有辦法馬上增加，至少要明後天才能大量進貨，以因應搶購人潮。

●據了解，目前新北市三峽北大家樂福關頭與泡麵被搶購一空；中和好市多衛生紙被搶光；重新家樂福泡麵以及罐頭還有食物調理包快被搶完，酒精已缺貨；淡水全聯民生物資幾乎被橫掃，從口罩、酒精到生鮮食蔬全部都沒了；北投好市多一切物資都還有。

▼民眾進大賣場專拿泡麵、罐頭、衛生紙、酒精。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼搶購物資。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼防疫採購。（圖／記者陳雕文攝）

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