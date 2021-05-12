若升3級警戒「室內只能5人」無法上班？　陳時中給答案

▲本土疫情拉警報！（圖／疫情指揮中心提供）



記者劉維榛／綜合報導

今（12）日再新增16例本土，另有1例調查中，創下單日疫情歷史新高，但仍維持疫情警戒第二級。而不少民眾擔心，假若未來一旦升至第三級，屆時室內只能有5人共處，到底該如何上班？對此，指揮官陳時中強調，規定指的是「聚會」，並非指工作場所。

本土疫情16例中，其中有10人都是獅子會前會長（案1203）的接觸者，這也是疫情爆發以前，首次出現1人傳10人的狀況，被外界懷疑根本是「超級傳播者」。不過，發言人莊人祥認為，「這樣說其實有點對他不太好」，一般來說生病就要就醫，他就很快被診斷出來，所以應該注意未來怎麼去防範這樣的傳播。

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至於為何沒有升至第三級警戒？莊人祥解釋，防疫警戒升為三級的定義為單週有3起社區群聚，或者單日有10例不明原因感染，目前除了一開始蘆洲、宜蘭外，後續感染源都很清楚，雖然今天出現幾起不明感染源，但還沒超過10例，因此還沒達到升級標準。

就怕疫情一發不可收拾，民眾也相當關心，假若未來真的升至三級警戒，是否就無法上班了？對此，陳時中喊話，若企業可及時做好相關準備，是最好的，而室內5人的規定「指的是聚會（非上班場所），並非辦公場所。」

▼第三警戒標準，室內不包括工作場所！（圖／陳昱璇製）



▼目前仍維持第二級警戒。（圖／指揮中心提供）

