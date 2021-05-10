最悲母親節！她滑倒摔進急流…被推向懸崖急墜50m亡　孩子崩潰睹

▲澳洲昆士蘭濱海城市凱恩斯知名景點「溫定瀑布」（Windin Falls） 。（圖／翻攝自tropicalnorthqueensland.org.au）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲昆士蘭9日一名58歲婦女與孩子們慶祝母親節，前往濱海城市凱恩斯知名景點「溫定瀑布」（Windin Falls），但她卻不慎滑倒摔進瀑布懸崖邊的池中，且失去意識的她被湍急水流推向懸崖邊，自高50公尺的懸崖墜落，當場斃命。

綜合每日郵報、澳洲人報等外媒報導，事發於當地9日下午1時左右，該名58歲婦女帶著2個孩子和女兒的男朋友一起前往溫定瀑布觀光，在走過90分鐘的路程後，來到瀑布頂部的天然無邊際水池。此處可俯瞰熱帶雨林山谷，是個熱門朝聖的景點之一。

但該名婦女不慎滑倒摔進池中，據25歲目擊者湯瑪斯（Blake Thomas）的說法，當時水流湍急，摔倒後的她看似全身軟弱無力，被水流來來回回推著移動後，她被送往懸崖邊，接著順著水流墜落50公尺高懸崖，且這一切的發生過程僅幾秒鐘。

警方獲報後，出動救援直升機、無人機及多名警力尋找該名婦女的身影，展開陸空搜索，並於當地下午4時左右，尋獲她的遺體。當局表示，在尋獲該名婦女身影的當下，她的性命已無法挽回。湯瑪斯則說，現場需要放置更多警示標語，或設置安全繩索或欄杆，避免類似意外再度重演。

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