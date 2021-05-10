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澳洲前防長：中國恐引爆區域戰爭　只有「瘋子」才會掉以輕心

▲▼ 澳洲前國防部長職務的派恩（Christopher Pyne）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲前國防部長派恩。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者丘德真雪梨10日專電

隨著澳洲與中國關係緊張，澳洲前國防部長派恩今天發表評論文章指出，印太地區的情勢不會在短期內緩和，澳洲必須保持長期戒備。

2019年卸任澳洲國防部長職務的派恩（Christopher Pyne）在媒體大亨梅鐸旗下的阿得雷德（Adelaide）「廣訊報」（The Advertiser）發表評論文章，提醒澳洲必須長期針對印太地區情勢保持長期戒備，並指惟有「瘋子」（bonkers）才會掉以輕心。

澳洲輿論持續聚焦於中國恫嚇台灣所牽動的國際情勢。

派恩4月12日就在阿得雷德「廣訊報」發表文章指出，中國針對台灣的軍事威脅日益擴大，可能會觸發印太地區戰爭。同一天，他於阿得雷德大學（University of Adelaide）的一場演講中指出，中國觸發印太地區戰爭的可能性快速增加。

派恩今天再就相同議題發表文章。他指出，澳洲過去10年涉及制訂國防及外交政策的人士大多數很清楚中國致力成為美國之外的「另一個超級強國」（the other super power）；澳洲政府內負責制訂政策和決策人士已正視美中在印太地區競爭所牽動的局勢變化。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）4月25日表示，「不應低估」中國因台灣爆發軍事衝突的可能性。同一天，澳洲內政部祕書長裴佐洛（Michael Pezzullo）說「戰鼓」（drums of war）已經響起，澳洲與崇尚自由的盟友要準備為自由而戰。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）更於5月6日表示，如中國武力侵犯台灣，澳洲將會履行支援美國及盟友承諾。

對於杜登指「不應低估」中國因台灣爆發軍事衝突的可能性，以及裴佐洛「戰鼓」響起的言論，派恩認為是恰當的。

杜登認為，自第二次世界大戰結束以來，澳洲和不少國家享受了長期和平和繁榮，澳洲社會出現了一種依賴的心態，以為可以讓「其他國家」去操心外交和國防等事務就好。但他提醒，如果印太地區情勢惡化，澳洲是不可能置身事外的。

杜登認為，既然澳洲曾經推動全球經濟發展，而且在過去15個月以來推動全球合力對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，澳洲也應該帶頭警示中國軍事威脅的問題。

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