醫師曝防疫4大現象「這樣很好」！　百人分享：還有這些不一樣

▲昨日7例本土確診中，有6例感染源不明。（圖／ETtoday資料圖）



記者崔子柔／綜合報導

台灣昨（11）日爆出7名本土案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布進入社區感染階段，提升疫情警戒到第二級，重症醫師陳志金昨晚就在臉書發文提到「4大現象」，認為這樣的改變很好，「全民動起來」。

陳志金發文指出，昨晚群組傳來有些醫院的門診、急診空蕩蕩的照片，疫苗預約也紛紛傳來約滿的消息，「逛一下書商平台全館即時排行榜，前十名有5名是口罩，一名是防菌洗衣精」。

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▲陳志金在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）



陳志金也說，連熱搜關鍵字前5名，都有3個和口罩相關，他認為這樣的改變很好，「全民動起來！今晚，你還有觀察到什麼不一樣嗎？」

貼文引來破百名網友留言，分享身邊碰上的改變，「很多人退飯店住宿了」、「倒垃圾的時候，大家幾乎都戴上口罩」、「姪子的畢展取消了」、「從下午開始，line一直不停要取消（婚禮），台灣加油，防疫加油，我先放暑假喔！」、「本來週末要去的市集，因疫情而延期」、「今天在賣場也是空蕩蕩的」、「街上90%戴口罩」。

▲▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）