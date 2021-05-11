本土病例暴增！　4大超商「防疫措施」一次看

▲全台7-11門市取消試飲、試吃，並暫停開放使用廁所。（圖／記者蕭筠攝）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今（11）日新增7例本土確診，為防止疫情升溫，全台4大超商宣布最新防疫措施，7-11取消試吃、試飲活動，也暫停開放洗手間使用，全家則是加強消毒，同時也請民眾注意進入各超商門市時一定要戴口罩，落實社交距離。

●7-11

配合中央疫情指揮中心防疫措施，全台7-11門市皆有提供酒精給顧客免費使用，加強定期清潔門市公共區域，並於座位區將採梅花座提醒，排隊動線也標示保持1.5公尺社交安全距離，提醒消費者進入門市消費必須戴口罩以符合防疫規範。

全台門市已暫停舉辦實體活動，並取消試吃、試飲活動，將暫停開放洗手間使用，未來將配合政府公布之防疫政策，持續調整門市防疫規範。

●全家

全家便利商店啟動防疫作業，店舖同仁全時段戴口罩，同時張貼宣傳海報呼籲民眾進店需配戴口罩，加強店舖同仁手部消毒，店內於結帳區、休憩區皆張貼保持社交距離宣傳海報，店舖人員於離峰時段及早、中、晚大夜4個時段的人員交接班時於休憩區、熟食區等重點區域定時消毒。

▲全家會加強消毒。



●萊爾富

萊爾富提出以下防疫措施要點，人員當班需全程戴口罩，並注意個人衛生及保健，製作咖啡前，手部確實酒精消毒。每日定期做體溫檢測，同仁有感冒發燒跡象或相關症狀，應戴口罩並儘快就醫，並通報直屬主管(區主任)知悉，同時也請店長留意關心同仁健康復原情形及回報區經理。

萊爾富於門市後場、櫥窗區張貼防疫訊息公告文宣，並於每日上午1點、6點、10點和下午2點、5點、8點執行每班2次清潔維護並落實檢核表格制度。

依照社交距離規範調整休憩區桌椅擺設方式，如吧台式休憩區減半放置椅子、方桌式休憩區採間隔不對面方式放置椅子，未開放休憩區桌面會張貼公告文宣。為使客人用餐安心，休憩區桌面會張貼「外食用餐6大衛生守則」，門市櫃檯區也提供消毒酒精。

●OKmart

因應防疫升級，OKmart全台820間門市休憩區採梅花座，部分門市可視門市狀況暫停休憩區，並持續執行人員進出必須戴醫療級口罩、酒精消毒，並於櫃檯結帳區設立等待區，第一位消費者於等待區結帳，與門市人員距離1.5公尺。客席區比照1.5公尺，將消費者之間距離拉開，保持社交距離室內1.5公尺，門市環境定期消毒。