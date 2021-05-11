　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

五股17歲冷血少年殺人棄屍…5年後變「敦厚早餐店員」：想當個好人

記者陳雕文／新北報導

新北市一名17歲少年2016年跟著大哥去尋仇，狠狠揍了一名男子，結果大哥又持刀將其雙手砍下、腳筋挑斷，而少年也協助將遺體帶去觀音山丟棄；後來大哥被判刑16年，少年則要關6年，近期假釋出獄後到泰山區的早餐店上班，已從冷血少年變成敦厚善良的大人，他說，「進少觀所後思考很多，我想當個好人」。

▲▼凶案現場。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

▲2016年，當時年滿17歲的阿豪將破碎的遺體棄置在觀音山的農園。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

阿豪（化名）表示，小時候父母離婚，爸爸一直工作，大多時候是阿嬤照顧他，直到國中時期，阿嬤病逝了，阿豪無法接受最疼愛他的人就這樣走了，開始自暴自棄，有誰讓他不高興就揍；上了高中更開始跟道上大哥混，個性越來越暴戾，過著打打殺殺的日子，到了17歲那年，甚至幫大哥棄屍！

阿豪說，「當時大哥的朋友小明（化名）被打，大哥為了出氣，找我們這些弟弟一起過去，當時大概30人打1人，原先大家都是以拳頭、棍棒攻擊，後來大哥問，『為什麼要打我朋友』，對方回應了這句，『要死就直接讓我死！』大哥就拿刀去砍他了，第一刀就砍向胸口靠近心臟的位置，接著狂砍四肢，手腳的筋都斷了。」

▲▼凶案現場。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

▲凶刀。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

阿豪解釋，「其實原本沒想到要置對方於死地，所以當下我就拿布等物品往死者身上招呼，想要施壓止血，後來大哥說要送醫，我就說好！其他人走了而我就留在現場幫忙，接著找了台車，我們幫人扛上去，過程中我持續施壓止血，但後來車停了，我往窗外看去，才發現自己到了觀音山的半山腰，但我也沒想太多，就直接把遺體扔進農園，後來被民眾發現報案」。

▲▼更生少年。（圖／記者陳雕文攝）

▲阿豪體認到自己「沒有那麼多個6年可以關」，痛改前非並認真當個好人，目前是早餐店員，也是他一直很嚮往的職業，希望可以藉此傳遞正能量給在地居民。（圖／記者陳雕文攝）

阿豪接著說，「被判刑6年，頓時有了體悟，我沒有那麼多個6年可以關，也不想再打打殺殺過日子，因此決定要認真當個好人」！阿豪語氣和緩地描述上述經歷，難以想像眼前友善而敦厚的他，過去是個問題少年。

泰山區一間新的早餐店【弘爺漢堡】10日開張，該店為弘爺漢堡＋少年培力園聯名之公益店，主播張齡予、藝人嘻小瓜都到現場站台，【弘爺】董事長還親自教學漢堡特餐的製作。阿豪成為該店的員工，努力學習做餐、飲料等技能，希望可以把好吃又營養的餐點送到大家手中。

▼更生少年關懷協會的付出也讓【弘爺漢堡】響應。弘爺董事長許倉賓強調，開店投資成本皆由弘爺負擔，減輕資金壓力與開店風險。（圖為藝人嘻小瓜製作漢堡／記者陳雕文攝）

▲▼ 更生少年關懷協會的付出也讓「全台現有數量最多早餐店」弘爺漢堡熱情響應。全台灣超過千家直營及加盟門市的規模，弘爺董事長許倉賓強調，「加盟不是做買賣，而是要協助店東賺錢」，跨足社會公益，與更生少年關懷協會合作除了協助公益團體，更協助弱勢少年安心創業，開店投資成本由弘爺負擔，減輕資金壓力與開店風險。（圖／記者陳雕文攝）

ET快訊
五股17歲冷血少年殺人棄屍　5年後變「敦厚早餐店員」：想當好
齊秦「超黝黑近照」曝光　遭虧：搬磚老頭
疫情升溫！麥當勞宣布「防疫新規」
醫生看診「沒戴口罩」染疫氣切　驚人下場網悲：什麼都沒了
台中驚見「噴射鋼鐵人」飛天　網曝殘酷真相照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

11歲的她遭爺爺性侵　奶奶阻止竟喊：等她長大才能碰！少女心更痛

爬女廁隔間「不偷拍」　偷窺男用手機ZOOM IN放大看

限高2.2公尺！高雄小貨車闖地下道　「塞好塞滿」卡30分鐘才脫困

持「小1號千元鈔」上彩券行　　闆娘摸一摸不對勁...他甩鍋遭重判

五股17歲冷血少年殺人棄屍…5年後變「敦厚早餐店員」：想當個好人

高雄中醫院長是針灸狼！指侵舌舔2受害　她喊「不要這樣」照硬上

快訊／高雄警遇襲畫面曝光！恐怖男突鐵鎚砸頭　他後腦受傷勇追嫌

快訊／高雄恐怖男「鐵鎚擊頭」！　交警濺血後腦勺傷口4公分

73歲獨居翁用臉書找伴侶…火辣美眉讓他燃起慾火！相約激戰下場曝

南投仁愛鄉長吳文忠涉貪判刑二度停職　前鄉長張子孝代理

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

羅時豐最紅的歌？大港開唱全場：斯斯XD　飆洗腦饒舌曲...告五人「這首歌」也會！

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

婦人停紅燈遭後方車緩慢擦撞！　阿伯頻道歉...網歪：愛情來得太快

11歲的她遭爺爺性侵　奶奶阻止竟喊：等她長大才能碰！少女心更痛

爬女廁隔間「不偷拍」　偷窺男用手機ZOOM IN放大看

限高2.2公尺！高雄小貨車闖地下道　「塞好塞滿」卡30分鐘才脫困

持「小1號千元鈔」上彩券行　　闆娘摸一摸不對勁...他甩鍋遭重判

五股17歲冷血少年殺人棄屍…5年後變「敦厚早餐店員」：想當個好人

高雄中醫院長是針灸狼！指侵舌舔2受害　她喊「不要這樣」照硬上

快訊／高雄警遇襲畫面曝光！恐怖男突鐵鎚砸頭　他後腦受傷勇追嫌

快訊／高雄恐怖男「鐵鎚擊頭」！　交警濺血後腦勺傷口4公分

73歲獨居翁用臉書找伴侶…火辣美眉讓他燃起慾火！相約激戰下場曝

南投仁愛鄉長吳文忠涉貪判刑二度停職　前鄉長張子孝代理

第一排歌迷猛做1舉動　A-Lin一看火大認了：原本想罵她！

台股驚爆7148億天量！　分析師建議「暫時多看少做」

國中會考「北市擬採5防疫措施」　不開放陪考、考試全程戴口罩

23歲女星「香腸沒解凍」就下鍋！　遭滾燙熱油潑濺…臉部二級燒傷

全暫停試吃！各大賣場、速食店「防疫新規」懶人包　同步禁辦活動

大陸最新人口普查突破14億　百度熱搜第一名卻是「這件事」

王貞治盃／楊正宇開轟挺林昱珉完封　新北二連霸教頭感性告白

搭載AMD Ryzen-H 系列處理器　Lenovo電競筆電三款齊發

「3星座女」對前任念念不忘　巨蟹太重感情、第1名心事藏很深

馬路好行選拔！花蓮市推3項工程獲初評通過　等候複評佳音

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

社會熱門新聞

小弟犯大忌　黑幫大哥考慮解散：敗在一線三小警員手上

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

台中男童被入水溺斃？母嘆：既然過世就不告了

即／罔腰曬「超音波照」！裁罰結果出爐

柔道童腦壓檢測器移除！昏迷第21天　媽：心好痛

即／頭汴坑溪2死！　溺斃男妻公開「第一時間畫面」

軍官裝警白嫖按摩妹？正牌警「也做半套」還清白

宜蘭電子遊藝場員工傳確診+接觸者陽性

愛妻遭好友NTR　夫見簡訊氣炸

薩爾瓦多籍女子台南車禍死亡

即／高雄恐怖男「鐵鎚擊頭」！　交警濺血後腦勺傷口4公分

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

高雄駕駛高速撞騎士！騎士當場身亡

外遇台商確診怕死　求女兒照顧異母妹

更多熱門

相關新聞

帶女兒吃早餐「牛奶瓶一扭就裂」

帶女兒吃早餐「牛奶瓶一扭就裂」

早餐店除了奶茶，小朋友最愛喝的就是溫熱的牛奶，怎料主播王偊菁8日帶著孩子去吃早餐時，卻發生了玻璃瓶無預警破裂的事情，還好她的傷痕沒有很深，藉此呼籲爸媽粉絲和廠商都要多多注意。

熊抱25歲闆娘摀口鼻強脫衣！鄰驚見她半裸滿臉血

熊抱25歲闆娘摀口鼻強脫衣！鄰驚見她半裸滿臉血

五股洲子洋「天空之邑」再創高峰

五股洲子洋「天空之邑」再創高峰

噁男熊抱早餐店老闆娘　強脫上衣警告：妳別叫

噁男熊抱早餐店老闆娘　強脫上衣警告：妳別叫

新北五股「守讓堂」春日茶會

新北五股「守讓堂」春日茶會

關鍵字：

五股殺人棄屍早餐店更生少年

讀者迴響

熱門新聞

快訊／恐進入第二階段社區感染警戒　侯友宜將宣布新北防疫升級

本土案例爆！指揮中心預備「二級感染」　警戒到6月8日

陳零九被揪5罪狀！ 粉絲爆：最會擺態

傳蘆洲羅東6例本土「感染源不明」！指揮中心回應了

快訊／柯文哲3點宣布「北市防疫升級」

指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

宜蘭驚傳確診？遊藝場、商務飯店大消毒

15人開趴擠陽台瞬間坍塌！集體墜落岩岸

火葬場爆滿！恆河出現近百具浮屍

快訊／陳時中宣布：已經進入社區感染！

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

即／宜蘭某高中急公告：有高中生家長確診

快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔
實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面