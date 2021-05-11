五股17歲冷血少年殺人棄屍…5年後變「敦厚早餐店員」：想當個好人

記者陳雕文／新北報導

新北市一名17歲少年2016年跟著大哥去尋仇，狠狠揍了一名男子，結果大哥又持刀將其雙手砍下、腳筋挑斷，而少年也協助將遺體帶去觀音山丟棄；後來大哥被判刑16年，少年則要關6年，近期假釋出獄後到泰山區的早餐店上班，已從冷血少年變成敦厚善良的大人，他說，「進少觀所後思考很多，我想當個好人」。

▲2016年，當時年滿17歲的阿豪將破碎的遺體棄置在觀音山的農園。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

阿豪（化名）表示，小時候父母離婚，爸爸一直工作，大多時候是阿嬤照顧他，直到國中時期，阿嬤病逝了，阿豪無法接受最疼愛他的人就這樣走了，開始自暴自棄，有誰讓他不高興就揍；上了高中更開始跟道上大哥混，個性越來越暴戾，過著打打殺殺的日子，到了17歲那年，甚至幫大哥棄屍！

阿豪說，「當時大哥的朋友小明（化名）被打，大哥為了出氣，找我們這些弟弟一起過去，當時大概30人打1人，原先大家都是以拳頭、棍棒攻擊，後來大哥問，『為什麼要打我朋友』，對方回應了這句，『要死就直接讓我死！』大哥就拿刀去砍他了，第一刀就砍向胸口靠近心臟的位置，接著狂砍四肢，手腳的筋都斷了。」

▲凶刀。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

阿豪解釋，「其實原本沒想到要置對方於死地，所以當下我就拿布等物品往死者身上招呼，想要施壓止血，後來大哥說要送醫，我就說好！其他人走了而我就留在現場幫忙，接著找了台車，我們幫人扛上去，過程中我持續施壓止血，但後來車停了，我往窗外看去，才發現自己到了觀音山的半山腰，但我也沒想太多，就直接把遺體扔進農園，後來被民眾發現報案」。

▲阿豪體認到自己「沒有那麼多個6年可以關」，痛改前非並認真當個好人，目前是早餐店員，也是他一直很嚮往的職業，希望可以藉此傳遞正能量給在地居民。（圖／記者陳雕文攝）

阿豪接著說，「被判刑6年，頓時有了體悟，我沒有那麼多個6年可以關，也不想再打打殺殺過日子，因此決定要認真當個好人」！阿豪語氣和緩地描述上述經歷，難以想像眼前友善而敦厚的他，過去是個問題少年。

泰山區一間新的早餐店【弘爺漢堡】10日開張，該店為弘爺漢堡＋少年培力園聯名之公益店，主播張齡予、藝人嘻小瓜都到現場站台，【弘爺】董事長還親自教學漢堡特餐的製作。阿豪成為該店的員工，努力學習做餐、飲料等技能，希望可以把好吃又營養的餐點送到大家手中。

▼更生少年關懷協會的付出也讓【弘爺漢堡】響應。弘爺董事長許倉賓強調，開店投資成本皆由弘爺負擔，減輕資金壓力與開店風險。（圖為藝人嘻小瓜製作漢堡／記者陳雕文攝）