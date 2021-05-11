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華春瑩：哥本哈根民主高峰會是政治鬧劇「民主不是開會喊喊口號」

▲▼蔡英文於「哥本哈根民主高峰會」發表演說。（圖／翻攝自蔡英文Youtube）

▲總統蔡英文透過視訊參加「哥本哈根民主高峰會」。（圖／翻攝自蔡英文Youtube）

記者蔡紹堅／綜合報導

總統蔡英文10日於「哥本哈根民主高峰會」透過視訊發表演說，強調威權國家勢力的擴張使民主價值遭受威脅，全球民主夥伴必須團結合作。對此，大陸外交部發言人華春瑩11日指出，所謂「哥本哈根民主高峰會」充滿意識形態偏見，根本就是一場不折不扣的政治鬧劇，「民主絕不是開個峰會喊喊口號，更不應該成為打壓別國的政治工具。」

華春瑩在例行記者會上提到，活動主辦方「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies）長期以來惡意傳播涉華的謊言和虛假信息，損害中方的主權和權益，「針對歐方基於謊言和虛假信息對中方實施單邊制裁、損害中國的主權和利益的行為，中方做出了必要、正當和正義的回應。」

華春瑩表示，台灣和香港事務純屬中國內政，任何外國政府組織和個人都無權干預，「我們敦促有關國家組織和政客切實的尊重中國的主權，不要向台獨、港獨勢力發出任何錯誤的信號。」

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲▼華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩指出，民主是全人類的共同價值，民主的實現方式是多種多樣的，一國的民主制度，應當也只能由國家的人民從自身實際出發來製定，「中國實行的是社會主義民主政治，這是一種全過程、最廣泛的民主，體現人民的意志，符合中國國情，得到了人民的擁護。」

華春瑩提到，中國堅持以人民為中心，堅持人民至上，「就像我們看到的，面對突如其來的新冠肺炎疫情，中國政府堅持人民至上，把人民的生命健康安全放在第一位，採取了最『硬核』的疫情防控措施，率先控制住了疫情，現在我們在這兒享受著安全和正常的生活生產秩序。」

華春瑩表示，「在這兒你看到的是真正的民主，中國也確保發展成果更多和更公平地惠及全體人民，因為中國政府全心全意地為人民服務，將人民的幸福和滿意作為我們的標準和追求。經過70多年的不懈努力，14億中國人民擺脫了絕對貧困，確保了人人有飯吃，人人有房住，人人有學上，人人有醫療，人民不再遭受戰亂貧困和飢餓之苦，我想這是真正的民主。」

華春瑩強調，中國也堅持問需於民，問計於民，讓人民當家作主，「舉個例子，這次『十四五』規劃充分發揮了互聯網時代的特點，大範圍開展了網上徵集意見的活動，廣大人民群眾都可以通過網絡的渠道來表達意願，反映訴求，人民的事情由人民商量著辦，我想這就是真正的民主。」

華春瑩還說，民主絕不是開個峰會喊喊口號，更不應該成為打壓別國的政治工具，「我們希望歐方的政客能夠真正講民主，為本國的人民多謀點幸福安全。」

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