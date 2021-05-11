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英國變種病毒發威！南韓蔚山「確診數激增」　當局憂恐成流行趨勢

▲▼蔚山近期開始流行英國變種病毒。圖為從印度金奈機場搭機抵達南韓仁川機場的韓籍僑民。（圖／達志影像）

▲蔚山近期開始流行英國變種病毒。圖為從印度金奈機場搭機抵達南韓仁川機場的韓籍僑民。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續拉警報！儘管各國相繼開放施打疫苗，但印度卻迎來第2波疫情，我國也於今（10）日陸續爆發多起感染途徑不明的本土案例，至於南韓近日則身陷「變種病毒」之苦，尤其東南部大城蔚山的感染者人數激增，推測皆染上變種病毒釜山、慶尚南道、京畿道等也有患者分佈。當局擔心，英國變種病毒株恐成日後國內主要流行趨勢。

根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部公佈的數據指出，截至本月4日，南韓國內的英國、南非、巴西等主要3種變種病毒確診者高達632人，若算上曾與其有過接觸的確診患者，則高達1499人，其中京畿道有541人，所占比率最高，為36.1%，其次是蔚山的320人（32.1%）。

防疫當局推測，蔚山近期的確診者多為感染變種病毒株，從近期的染疫人數統計觀察，可以得知明顯變化。因為，蔚山去年一整年的累計病例為716起，然而今年光是4月，短短的30天以內就有772起病例，遠遠超過去年的累計確診規模。

▲▼當局憂心變種病毒恐怕將在南韓全境大流行。（圖／達志影像）

▲當局憂心變種病毒恐怕將在南韓全境大流行。（圖／達志影像）

根據韓媒《東亞日報》，英國變種病毒傳播速度比以往的病毒快上70%、致死率最高可達61%，而防疫當局抽取近期蔚山染疫的80名患者檢體進行檢驗，發現有高達51人是英國變種病毒感染者，比率高達63.8%。高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱（김우주）表示，「蔚山地區目前已經是英國變種病毒佔大宗的情況了。」

然而截至目前為止，南韓防疫當局依舊無法釐清英國變種病毒傳入蔚山的感染途徑為何，僅推測今年該地區首起英國變種病毒患者為50多歲某大型企業職員，其曾於2月12日到訪釜山的靈堂。不過專家認為，變種病毒傳入的原因與途徑有很多，不能只歸咎於該名職員。

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