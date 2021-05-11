蘇打綠休團他逼的！青峰出庭爆內幕與母相擁痛哭　林暐哲稱被羞辱

記者羅志華／台北報導

青峰與恩師林暐哲翻臉興訟後，雙方首度於11日在法庭攻防，林暐哲表示，雙方從未合意終止詞曲授權合約，更爆料青峰於調解時，飆罵他與律師「設局」害自己被告；青峰反擊稱林暐哲不擇手段，只為搶奪他詞曲創作的版權，痛心表示「他不再是我認識的那個人」；青峰母親痛訴林暐哲可惡，更當庭崩潰落淚自捶胸口，讓一旁的青峰趕忙安撫，母子倆在庭外相擁而泣。

林暐哲表示，他2018年10月收到青峰分家的存證信函、表明將於2018年底歌手、經紀、詞曲授權合約到期不再續約，難過之餘，也無法接受青峰一封信就要終止2人10多年的合作，當時他找來黃秀蘭律師協調，雙方於12月4日討論分家細節，過程中僅討論歌手、經紀合約，至於詞曲授權合約，不僅從頭到尾沒談，也因合約中載明「須於到期前3個月以書面終止」，青峰10月的存證信函，對詞曲授權合約不生效力、即自動續約。

▲青峰5/11與林暐哲在法庭攻防，庭外與母親抱頭痛哭，情緒平復後不發一語低頭離開，本案將於6/15宣判 。（圖／記者羅志華攝）

林暐哲回憶，2018年底的公開分家聲明，只是想給外界營造圓滿的結局，但合約仍應照規矩來，2019年他看到青峰公開演唱蘇打綠歌曲，傳訊表示對方有違約疑慮，青峰翻了翻合約，也看到「3個月前書面終止」的規定，還問他是不是2019年仍給他代理，當時他因將音樂另授權給環球，一時還有須釐清的事項，不料青峰在環球版權公司回覆前，又公開演出相關歌曲，且原本合作的黃秀蘭律師，竟到青峰新公司當顧問，才逼得他於2019年4月找新律師提告。

林暐哲痛訴，他先前與青峰簽約，約定5年50首歌，青峰只寫了5首，而他為創作音樂的資金需求，向大陸騰訊簽了3年35首的合約，以獲取大量的預付金，他在青峰決定自立後，不僅一毛錢不拿，更協助合約轉移，讓青峰可在3年內取得1億資金，不明白為何將最大利益都給了青峰，還要被嫌成這樣；提告後唯一一次調解，更讓他有種被羞辱的感覺，青峰不僅言談充滿情緒，更怒罵他與律師「設局」，本說好3項合約都終止、卻只終止2項。

青峰律師表示，青峰於2018年10月的存證信函中，早就提到要終止3項合約，當時林暐哲不僅沒反對，甚至在12月簽的合約裡，還對青峰分家的請求載明「遂其所願」，顯見雙方早已合意終止合約，且若林暐哲真認為詞曲創作續約，為何於2018年12月至2019年4月都沒表示意見，卻於之後突然提告，這並不是一個「授權人」的合理行徑。

青峰律師再爆料，指林暐哲於偵查中曾提及，他要青峰過去、未來所有寫給蘇打綠的歌，如此過分的請求，就連檢察官也不敢認同，認為林暐哲提告，就是為搶奪青峰的版權，另外，林暐哲聲稱轉移騰訊合約，讓青峰有錢拿，其實是他怕瞞著青峰跟騰訊簽的約，會在失去青峰信任後違約，才拜託青峰承接合約，根本不是甚麼「給出最大利益」。

青峰表示，他自與林暐哲合作以來，一直都領著新人的待遇，他500多首懷著熱情、承擔痛苦獨立完成的作品，也願意與林暐哲分享，不明白為何他要不顧真相、情誼提告，甚至連外在的謠言都要他負責，而林暐哲稱「給出最大利益」，卻連對歌手最重要的「詞曲授權」都緊抓不放，他不僅無法與其他廠商談合作，也對林暐哲相當失望，「訴訟2年多來承擔林暐哲的惡意中傷，我可能永遠無法理解，他不再是我認識的那個人，不希望再有任何創作者，碰到跟我一樣的事」。

青峰再爆料，稱蘇打綠2017年休團，是被林暐哲逼迫的，根本不是他要休假，而林暐哲一度要他脫團單飛，被他斷然拒絕，且林暐哲與他簽5年50首合約時，哄他只是合約形式、不會強迫，提告時卻又拿出來講。

青峰的母親由於被登記為新公司負責人，11日也以被告身分出庭，她痛訴林暐哲搶奪青峰心血，被告2年多來十分痛苦，「騙我們10幾年，太可惡了！」，講到激動處甚至落淚自捶胸口，讓一旁的青峰趕緊安撫，庭外母子倆更相擁而泣，經旁人安慰才稍微緩和；本案將於6月15日宣判。

我沒有遲到，是時間遲到了！