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暴增6例不明本土！台大醫「怕的不是疫情」　嘆：國人只在乎誰的錯

記者李佳蓉／採訪報導

國內今（11）日新增7例本土確診病例，其中6例「感染源不明」待釐清，為宜蘭5人群聚感染，另一例確診者則住在蘆洲，中央流行疫情指揮中心也將防疫層級提升至第二級。對此，前台大感染科醫師林氏璧認為，該波由華航延燒進諾富特飯店的疫情，外界只歸咎「是誰的疏失」，卻忘了防疫是大家的工作，也認為社區隱形傳播鏈一直都存在，能否再守下這波就看全民意識。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心今日指出，案1202為本國籍30多歲女性，於宜蘭縣羅東鎮的「銀河百家樂」遊藝場工作。個案9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，於今日確診（Ct值20）。鑒於個案工作地為室內密閉擁擠場所，且顧客停留時間較長，傳播風險較高，衛生單位接獲通報後，隨即將個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並進行採檢，截至目前4人核酸檢測陽性確診（案1208～1211），17人陰性，10人檢驗中。

居住於蘆洲的案1203為60多歲男性，近期無出國史，5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，5月9日因發燒至醫院就醫採檢，於今日確診（Ct值18），感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者115人，列居家隔離，其他接觸者持續調查匡列中。

▲▼ 蘆洲、羅東6本土病例感染源不明（圖／曾梓倩製）

▲一張圖看懂今日6本土確診關係。（圖／曾梓倩製）

前台大感染科醫師林氏壁受訪時無奈表示，現在各界只關注於華航、諾富特飯店引發的群聚感染「是誰的疏失」，將堅守一年多，認為病毒應該好好被擋在境外的工作全推給指揮中心，「其實防疫非常不容易，民眾安逸太久，只覺得防疫就是你們（指揮中心）的責任，你沒防下來就是疏失。」事實上非常不利於眼前的考驗。

林氏璧說，去年同期民眾聽從指揮中心意見防疫，如今大家「指手畫腳，比較不團結」，個人意見混雜對於已進入社區的疫情儼然成為另一股威脅。當疫情擴大時，指揮中心正要發揮作用，若社會執著於「成為破口、誰是漏洞」的心態，要求零確診才是防疫成功，只會徒增防疫困難度。

▲▼4/1防疫新制上路，進入台北捷運車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲戴口罩、勤洗手的防疫新生活運動仍不可鬆懈。（示意圖／記者湯興漢攝）

林氏璧坦言，醫界許多人長期下來都提高警覺，時刻保持「疫情下一秒會進入社區」的心理準備，但顯然台灣民眾並非如此。今日確診的6例本土病例目前還找不到感染源，他直言「非常嚴重」，且一次撈到5人群聚，對於先前如何傳染已不可考，就像去年曾有11例不明來源的感染一樣，「其實也曾經這麼危險過，不是沒有在這種處境過」。

防疫需要靠全民！林氏璧說，不確定這一波傳染鏈是否能全部阻斷，接下來若能靠著大家戴好口罩、遵循勤洗手、維護社交距離、打疫苗，加上經過一年的歷練，對於病毒的了解及疫情的走向更有頭緒，相信台灣能再成功守下這一波。

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一圖看懂「6不明本土案例」　匡列接觸者破百
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台大醫「怕的不是疫情」　嘆：國人只在乎誰的錯

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