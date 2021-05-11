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辣妹躲高雄套房！手指比出「數字7」藏暗號　衣服脫一半就露餡

▲飯店,旅館,房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃男被依法判6月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名有前科的黃姓男子將某間房間以2千元的價格，租給一名女子「花花」（化名），讓花花在該處與不特定男客從事性交易，整起事件直到住在附近的民眾看不下去，因此錄影蒐證交給警方後，才讓全案因此曝光。對此，高雄地院審理後，依法判黃男6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，黃男以在高雄某區用2千元的價格，將房間租給花花，讓花花在該處與不特定男客從事全套性交易，而每次與男客談價錢時，花花就會用手比出「7」，代表每15分鐘的全套性交易為700元，雙方談攏價格後，就會到一樓後方的房間從事性交易。

有民眾見狀後，認為此舉已經敗壞社會風氣，因此偷偷錄影蒐證向警方舉發，警方調查後持搜索票前往上述地址搜索，先是在門口查獲一名剛完成性交易的男客，之後又在房內查獲衣服脫到一半的花花、另名男客，並於現場扣得未拆封保險套3枚、監視器一台等物。

對此，黃男坦承，確實有將屋子租給花花，也知道她有在從事性交易，但他辯稱，只是將屋子租給她們休息，有說不可以在屋內作性交易等語。不過，法官勘驗證據後不採信其說詞，認為黃男不思正途謀生，為圖私利，從事容留女子與他人為性交易之行為，並居中牟利，此舉已經危害社會善良風俗，所為實不可取。

法官念及黃男最終坦承犯行，考量其身體狀況、智識程度、家庭背景等一切情狀後，依犯圖利容留性交罪，累犯，判處他有期徒刑6月，如易科罰金，得以新台幣1千元。

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