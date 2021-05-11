畢業生每4人就有1人沒畢業！大學生延畢數年近5萬人創新高

▲109學年大學部延畢人數與比例創新高。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

六月是畢業季節，但選擇延畢的學生可說是越來越多。根據教育部統計，109學年大學延畢生已達4萬9千多人，創歷年新高，若以每年約22萬名大專畢業生計算，等於平均每4位畢業生中1人延畢。

少子化影響，近年大專校院畢業生減少，大學生人數遞減，但延畢生卻一路爬升。依教育部統計，109學年延畢生共4萬9821人，佔全台總學生人數4.95%，等同目前大學校園，每20人就有1名延畢生。

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台大指出，延畢的原因主要還是在爭取完成雙主修和延長一年報考硏究所，當然也有許多因為課業因素必須要延後畢業的學生，通常畢業後立即可找到學士級工作的學院或學系，有較多學生準時畢業。台師大分析，台師大學生延畢，主要是有其生涯規劃，可能是學生想考研究所，或不想服兵役，採取技術性延畢。

教育部表示，109學年度延修人數較108學年度微幅成長，原因包括，畢業學分未修滿、修讀雙主修、修讀教育學程、修讀輔系跟跨校學位等因素，另「未通過畢業門檻、因出國學習而延修」人數大降。

教育部評估，107年推動高教深耕計畫以來，鼓勵學生跨領域學習學習，參與及修畢跨領域課程人次均有成長。

