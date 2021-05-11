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社會 社會焦點 保障人權

保全「請同事走店」反挨嗆　爆全武行1人遭刺...長腿爆乳妹嚇傻

記者邱中岳／台北報導

北市萬華警方接獲報案，2名男子10日下午在西園路一家飲酒店門口大打出手，造成別家店一名長腿爆乳妹嚇壞，警方到場後發現1名男子腹部、手臂遭酒瓶劃傷，將男子送醫救治；1名關係人表示，因為請被害人喝酒，但對方酒後叫囂嗆聲，因而遭另外1人砍殺。

警方調查，10日下午4時許，66歲的郭姓保全因為剛領薪水，所以請56歲的王姓、58歲的高姓同事一起喝酒，3人跑到西園路一段的飲酒店喝酒，但高男卻在酒酣耳熱之際，對著郭姓男子嗆聲，郭男滿臉疑惑指出，「我請你喝酒，你還嗆我？」

▲▼保全請同事喝酒反被嗆聲，另一人看不下去持酒瓶傷人，一旁的長腿爆乳妹當場看傻。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲保全請同事喝酒反被嗆聲，另一人看不下去持酒瓶傷人，一旁的長腿爆乳妹當場看傻。（圖／記者邱中岳翻攝）

郭、高2人隨即在店外發生口角衝突，進而爆發推擠，同行的王姓男子替郭姓男子抱不平，並持酒瓶朝高男猛砸，碎裂的酒瓶還劃傷高的腹部、手臂，事後王、郭2人當場離去，只留下受傷的高姓男子在場。

高姓男子在警方陪同下送醫救治，並提出傷害告訴，警方在10日晚上通知請客的郭男到案，訊後則依照傷害罪嫌送辦，另外涉嫌持酒瓶傷人的王嫌目前仍尚未到案，警方正積極追查王嫌下落。

▲▼保全請同事喝酒反被嗆聲，另一人看不下去持酒瓶傷人，一旁的長腿爆乳妹當場看傻。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲請客反被嗆得郭姓保全（紅圈），在10日晚上主動到派出所說明。（圖／記者邱中岳翻攝）

現場打架監視器曝光：3名男子在飲酒店門口拉扯，許多路人紛紛走避，避免遭到無妄之災，對面店家也不斷將東西收進店裡避免事態擴大，1名穿連身裙的長腿爆乳妹，則是被眼前的打架場面嚇傻。

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