短裙妹酒醉鬧事被打！她怒瞪「再一個試試」運將秒達成願望巴下去

▲小裴將雙腳放在出租車的副駕駛頭墊上。（圖／翻攝網易新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸浙江省杭州市一名年輕女子小裴酒後和朋友搭車，因想吐而把腳放在副駕駛的頭墊位置。女司機勸說幾次無效，趁小裴下車時直接甩巴掌嗆聲，全程都被女子的朋友以手機錄下。

綜合陸媒報導，小裴和朋友徹夜狂歡，7日凌晨跟一名女性友人搭乘出租車回家，她因坐車想吐，直接將雙腳放在副駕駛座位的頭墊上，試圖讓自己可以躺平休息，但此舉卻讓司機不滿，一度在車上發生爭持，此時小裴的朋友出面調停，決定換車搭乘。

▲司機直接打小裴巴掌教訓。（圖／翻攝網易新聞）



沒想到，小裴跟朋友下車後，女司機竟直接下車打了小裴一巴掌嗆「不得了了是吧，在車上提醒妳一遍又一遍，心裡沒一點數，打的就是妳」。小裴不敢置信，瞪著女司機跳針地說「打我是吧，再打一巴掌，妳再打一巴掌！」

為了回應期待，女司機真的再賞了小裴一巴掌並大嗆「嘴賤！」整個過程都被小裴的朋友在一旁以手機錄影，隨後雙方也到派出所內報案。女司機表示，小裴翹腳用髒車輛卻不給清潔費，她動手願意賠償，了不起1個巴掌賠500元人民幣（約2160元新台幣）。

出租車平台察看車上行車紀錄器，認定小裴在車上的確是疑似醉酒的狀態，並且在上車時，她手臂和鼻子早已有傷，並非女司機造成。目前，出租車平台已暫停對女司機派單，待警方有調查結論後平台再進行處理。

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