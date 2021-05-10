7月男嬰誤食洗衣球！　南投警開警車送醫救回小生命

▲中興警分局員警陳弘霖及時協助救回7月嫩嬰性命，獲選「警察局級」為民服務績優人員。（圖／南投縣警局提供）

記者高堂堯／南投報導

南投何姓婦人育有快滿周歲的兒子，年初才7個月大時因誤食洗衣球，須送往彰基醫院急診，慌忙向中興警分局府西派出所警員陳弘霖求助；陳弘霖隨即以警車充當救護車，在下班車潮中鳴笛開道，及時將母子倆送抵醫院，保住幼小的珍貴生命，陳弘霖也獲選縣警局「警察局級」為民服務績優人員。

南投縣警局指出，陳弘霖於今年1月12日服巡邏勤務時，下午4時40分接獲通報，何姓婦人至府西派出所報稱7個月大嬰兒因誤食洗衣球，先由救護車送往草屯佑民醫院，但院方表示僅彰化基督教醫院設有兒童急診才能處理，故求助員警幫忙護送其子就醫。

得知狀況危急，且時值下班交通尖峰時間，陳弘霖立即請何婦上車，一路鳴笛飛車趕往醫院，將原本1小時的路程縮短為25分鐘，何婦對警方及時伸出援手相當感激，否則稍有延誤，後果可能不堪設想。

▲信義警分局員警白政光救回喝農藥昏迷民眾，獲選「警察局級」為民服務績優人員。（圖／南投縣警局提供）

信義分局警員白政光則在2月4日7時50分接獲民眾報案，指人和村洽波石聯外道路3.9公里處有人路倒，白政光火速趕往現場，發現為田姓村民疑似喝農藥昏迷。

因案發地點較為偏僻遙遠，救護車不易抵達，白政光先聯絡救護車到人和村會合，並將田姓村民以巡邏車載至村內，再由救護車送往竹山秀傳醫院急救，及時搶救一命，因此與陳弘霖同時獲選縣警局110年第1期（1-3月）「警察局級」為民服務績優人員。

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