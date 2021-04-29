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社會 社會焦點 保障人權

托嬰中心90kg保母壓死男嬰！無良老闆出庭要「法警護送」躲媒體

記者黃宥寧／台北報導

內湖「我們的」托嬰中心90公斤廖姓保姆環抱11月大男嬰「叡叡」致死，一審處3年半有期徒刑；檢方另依業務過失致人於死罪起訴負責人黃祥官、共同照顧叡叡的保姆蘇昭伶及主任徐育質。士林地院29日勘驗廖女重壓叡叡監視器影，叡叡父母親委任律師並未出庭。庭後黃祥官3人為躲媒體拍攝，竟要求法警護送。

▲▼ 黃祥官、蘇昭伶。（圖／記者黃宥寧攝）

▲內湖「我們的」托嬰中心，負責人黃祥官29日庭後要求法警護送。（圖／記者黃宥寧攝）

2019年4月擔任保姆廖筱萍在托嬰中心為了哄11個月大的叡叡午睡，竟以體重約90公斤身體手環抱重壓叡叡長達19分鐘，導致叡叡窒息死亡，士林地院2020年11月依過失致死罪判廖筱萍3年6月徒刑，目前上訴高院審理中。

29日三度開庭續行準備程序，法官諭知勘驗廖女重壓叡叡的監視器影片。勘驗完影片，叡叡父母親委任律師則表示，13點07分叡叡遭廖女壓制呈現趴睡，一直到13點26分過程長達19分鐘才離開。叡叡直到下午14點16分由廚工送餐才將叡叡翻正，但叡叡已無呼吸心跳。這段期間共同照顧叡叡保母蘇昭伶都在教室內活動，甚至親眼見聞叡叡身體狀況，但卻無所為。

委任律師表示，徐育質、黃祥官身為班主任及托嬰中心負責人，未進巡察、監督直到廚工發現叡叡無反應，徐育質才走進教室。

法官詢問黃祥官到底知不知情工作分配？黃祥官竟回答「不清楚」甚至將責任推給徐育質，並稱「工作分配是主任權責，主任比較清楚，我不知道。」法官要求黃祥官2周內準備托嬰中心所有開會資料。

庭後黃祥官、徐育質及蘇昭伶為了躲避媒體拍攝，竟要求法警一路護送，並快閃離開法院。法官諭知6月3日續行審理程序，進行證人交互詰問。

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