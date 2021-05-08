3賊缺錢買毒...摸黑潛茶行偷百萬普洱　得手火速變賣：一片不剩



記者邱中岳／台北報導

北市大安區一家茶行，在4月中旬遭3名竊賊從後巷攀爬窗戶，並從上鎖的門窗潛入，涉嫌偷走價值上看百萬的普洱茶，店家發現後氣得報警，警方調閱監視器發現3名竊賊騎乘機車逃逸，最後分別在3人住處抓人並起獲毒品。

警方調查，45歲的黃姓男子與50歲的張姓、67歲的周姓男子等3人，在4月中旬騎乘2台變造車牌的機車，發現大安區永康街一家茶行門窗未關，趁深夜時分從茶行外牆攀爬至2樓潛入茶行。

▲3名竊賊闖入普洱茶行，偷走價值百萬的普洱茶餅、磚，最後分別在住家遭逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

3人潛入之後專挑普洱茶餅、茶磚下手，隔天58歲的許姓老闆開門，才發現價值上百萬的普洱茶竟然不翼而飛，氣得報警處理，警方獲悉後也展開追查，發現3名嫌犯騎乘的機車車牌竟是偷來的。

警方發現3人得逞後逃逸，連日鎖定3名嫌犯身分，最後分別在北市萬華區、新北市樹林區以及三重區逮捕3名嫌犯，並在現場起獲毒品，最後依照毒品、竊盜罪嫌將人移送法辦。

▲3名竊賊闖入普洱茶行，偷走價值百萬的普洱茶餅、磚火速銷贓。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，嫌犯雖然坦承因缺錢花用才會一起在大安區鎖定茶行犯案，但警方上門時沒有查獲普洱茶，懷疑3名嫌犯偷走普洱茶後快速找賣家出貨銷贓，目前也將追查銷贓管道。

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