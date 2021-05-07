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囂張轎頭衝警所怒嗆「叫局長抬轎」　轎友被逮無法遶境...下場曝

▲王姓男子前往五分局和緯所「要人」，王男指其王姓轎友因毒品通緝等案被警方緝捕，導致轎班無法出轎參與廟會遶境，揚言屆時要叫「警察」或「局長」來抬轎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王姓男子前往五分局和緯所「要人」，王男指其王姓轎友因毒品通緝等案被警方緝捕，導致轎班無法出轎參與廟會遶境，揚言屆時要叫「警察」或「局長」來抬轎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名王姓男子7日凌晨前往市警五分局和緯所「要人」，王男指其王姓轎友因毒品通緝等案被警方緝捕，導致其轎班無法出轎參與廟會遶境，揚言屆時要叫「局長」來抬轎，並打開偵查隊的門而被制止斥退，因王男進入警所未帶口罩、不做實名制登錄，另涉嫌滋擾行為，警方除報請檢察官偵辦，並另報請衛生局裁罰。

▲王姓男子前往五分局和緯所「要人」，王男指其王姓轎友因毒品通緝等案被警方緝捕，導致轎班無法出轎參與廟會遶境，揚言屆時要叫「警察」或「局長」來抬轎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王姓男子前往五分局和緯所「要人」，王男指其王姓轎友因毒品通緝等案被警方緝捕，導致轎班無法出轎參與廟會遶境，揚言屆時要叫「警察」或「局長」來抬轎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局指出，五分局偵查隊於5月6日下午5時45分許，持台南地院搜索票，在台南市仁德區緝獲王姓毒品通緝犯，並起獲毒品。5月7日凌晨1時，王嫌之王姓友人到五分局和緯所表示，因他的朋友遭警方逮捕，及無法出出轎參加廟會遶境，除嗆「通緝有比神明重要嗎？」還揚言到時候：「請你們警察或局長來抬轎，否則我就將神轎抬到分局」。五分局和緯所員警當場提供陳情案件紀錄單，交由王男書寫後請其離開。

▲王姓男子前往五分局和緯所「要人」，王男指其王姓轎友因毒品通緝等案被警方緝捕，導致轎班無法出轎參與廟會遶境，揚言屆時要叫「警察」或「局長」來抬轎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

到凌晨1時42分許，王男再度到五分局偵查隊，要求探視其「朋友」，經偵查隊員警告知無正當理由不得進入，但王男卻逕行將門打開，員警考量王男係單獨一人，且無踹門或暴力等明顯影響公務之行為，於是制止王男行為並喝斥其離開。

▲王姓男子前往五分局和緯所「要人」，王男指其王姓轎友因毒品通緝等案被警方緝捕，導致轎班無法出轎參與廟會遶境，揚言屆時要叫「警察」或「局長」來抬轎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲五分局長李名昌說明案情，並強調依法查處。

由於王男行為不可取，五分局除將檢具相關事證報請台南地檢署偵辦外，另王男進入五分局未戴口罩及不做實名制登錄，警方將報請台南市衛生局依法裁罰。

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