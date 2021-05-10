夢幻粉橘色美翻！小7超夯「哈密瓜霜淇淋」回來了　還有牛奶綜合款

▲小7哈密瓜霜淇淋回來了回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

夏天就是要嗑冰，而清爽水果、茶系列絕對是首選！繼全家搬出東方美人茶霜淇淋後，7-11超人氣「哈密瓜霜淇淋」也悄悄回歸了，粉橘色的霜淇淋餡大口咬下就是濃郁果香，絲毫不膩口，還有加進了牛奶的綜合款，通通超欠吃，把握機會衝門市開吃。

▲哈密瓜霜淇淋餡是粉橘色。



▲哈密瓜加牛奶的綜合版霜淇淋。

7-11「哈密瓜霜淇淋」系列回來了，這次選用清爽的哈密瓜來搶攻霜淇淋控的心，不僅有整支都是哈密瓜口味，讓每一口都充滿著濃郁果香，也有哈密瓜搭配牛奶款，讓果香又帶有奶味，搭配著粉橘色夢幻外型，好吃又欠拍，即日起於特定門市正式開吃。

▲全家最新東方美人茶霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝）

另，為迎接夏天，全家近日也推出茶感新口味「東方美人茶霜淇淋」，東方美人茶為台灣4大茗茶之一，帶有獨特熟果香、蜂蜜香，這次變身霜淇淋口感滑順又帶有濃郁茶香，尤其搭配限量珊瑚粉色餅皮，好吃又好拍。

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