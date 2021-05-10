公費AZ疫苗今起再擴大！軍人、65歲以上長者可打「增370萬人適用」

▲民眾自費接種AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

公費AZ疫苗從今天起開放至第8類接種對象，新增2類分別是第七類軍人與第八類65歲以上長者，合計新增符合資格者將近370萬人。

指揮中心今天起開放實施計畫第七類對象(軍人、軍事機關及國安單位文職人員)以及第八類對象(65歲以上長者)接種COVID-19疫苗，預期可以再加快AZ疫苗的使用。

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國內目前有2批AZ疫苗抵台使用，第一批為直接AZ直接洽購的11.7萬劑，效期至6月15日，第二批從COVAX分配19.92萬劑效期則僅到5月31日，效期更短，引發疫苗打不完的憂心。

且開打最初公費疫苗接種情況並不踴躍，反倒是自費開放之後相對搶手，然而在國內爆發華航機師與諾富特飯店員工染疫事件之後，過去一週疫苗接種量已經達到單日超過5千劑，每天創新高。

指揮中心說明，截至5月6日止，國內AstraZeneca COVID-19疫苗庫存量約24萬劑，為提升疫苗接種可近性，目前全台已有330個接種點可提供COVID-19疫苗接種服務，後續將視接種進度及疫苗供應期程與數量再陸續擴增。

▲符合公費疫苗接種資格人數預估。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，為增加疫苗接種便利性，提升接種意願，符合現階段開放之實施對象者，除可透過接種預約網址、COVID-19疫苗接種服務專線預約COVID-19疫苗接種事宜，亦可直接攜帶健保卡與身分證明文件，至 COVID-19疫苗接種合約院所或已經開始提供接種服務之衛生所，經醫師評估後完成疫苗接種。

指揮中心表示，依據最新國外接種計畫實施後追蹤研究顯示，相較於未接種疫苗的人，接種疫苗能有效降低感染機率及感染後重症、住院及死亡的風險。由於接種疫苗後，身體需要時間產生保護性抗體，指揮中心呼籲符合公費接種對象之民眾踴躍前往接種，接種前應與醫師討論評估相關風險，接種後應於接種單位或附近休息並觀察至少30分鐘，無恙後再離開。