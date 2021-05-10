瘋電影／媽哩媽哩烘　不能吃豬肉的女孩愛上賣豬肉男孩

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部電影將馬來文化與華人文化的融合，做了一套完整的故事說明，來自不同文化需要結合其實是非常不容易的事情，透過電影，可以深刻了解馬來文化特色，除了他們篤信回教阿拉，且婦女必須終身帶著頭套帽以外，原來要娶個回教女還有者麼多美腳，感謝製作團隊將新加坡文化樣貌精簡呈現，整體感是好看的說。

不論你認不認同這是俊男美女，不同文化有不同的審美角度，不要把這部電影當成娛樂商業片，沒想到皈依回教有這麼多的繁文縟節，而成男割禮還是第一次在電影上看到，不能吃豬肉的女孩愛上賣豬肉的男孩，這也實在太妙了。



片 名：媽哩媽哩烘

英文片名：Not My Mother's Baking

類 型：劇情

上映日期：2021-05-07

片 長：01時52分

導 演：雷米沙里(Remi M Sali)

演 員：莎拉愛麗芬(Sarah Ariffin) 、 西蒂馬斯特拉(Siti Mastura Alwi) 、 張丞禮

國 家：新加坡

語 言：英語、國語、馬來語

發行公司：聯影／聯贏

劇情大綱

馬來小公主烤乳豬王子談嫁娶，感動！再逗你笑的電影

莎拉是一位馬來穆斯林名廚的女兒，為了完成麵包師的夢想，她聘請青年攝影師阿文，拍攝製作她的烘焙影片頻道，兩人之間隨著相處感情增溫，擦出愛火，並走入婚姻殿堂，但雙方卻因家族背景差異，共同譜出許多笑料，種族隔閡與信仰習俗的差異讓他們的戀情遭受波折，究竟這兩個家庭如何跨越文化鴻溝呢？

▲女主角的媽媽是知名蛋糕教學老師，常在銀幕上授課。

▲男方家則賣的是烤肉便當。

▲馬來文化與中華文化的結合，真很不容易。

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