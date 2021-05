瘋電影／魔戒三部曲：王者再臨　天下在手誰能坦然放棄

文/賴賴

瘋言瘋語:

這次的一口氣三部同時播放,分三天看完,實在太過癮了,非常感動從尤勃連納時代的電影之後,就沒有再看過類似這種豪華場景不斷變換,故事線從兩線到三線,每個腳色飽滿的人設,為了正義犧牲自己生命在所不惜,甚至為了去搶救別國,過去對於美國干涉他國事務感到難公斷,但是看了魔戒卻又感受到,如果沒有聯盟的力量又如何制服邪惡勢力擴張,太好看了,不愛看戰爭片的殺戮,卻從電影中獲得許多教育內涵。

男孩經歷一場生死之後,不論是氣宇或氣度都將不同,走了一趟鬼門關,對世間生命了解更開闊,難怪電影中只要超過八十歲,都不會隨便殺害可以不死的生命,而巨大戰象、大鷹都帶來更多視覺上的驚喜,惡魔主帥被殺死得很有道理,所有劇本的設定都極具巧思,不只是疲乏的打仗,穿插了三條線的劇情豐富了整部電影的節奏,少了第二部的樹人,這一部添加了魔鬼軍團,所以說不是所有的鬼都是不好的,超好看的啦。

魔戒就像是名利權勢地位,一旦擁有就不願放棄,為了獨佔而不擇手段排除異己,殺害親疏,發起戰爭,無所不用其極,希望這些利益薰心的領導人可以看看魔戒,持有太久會忘失自己,進入魔道。

魔戒三部曲是此生必看的好電影,務必進院才能感受到製作上何其偉大,只有道地紐西蘭導演,才能對於大自然如此運籌帷幄,太棒太棒太棒了,非常感謝重新上映。



片 名:魔戒三部曲:王者再臨

英文片名:The Lord of the Rings: The Return of the King

類 型:冒險、奇幻、劇情

上映日期:2021-04-29

片 長:03時20分

導 演:彼得傑克森(Peter Jackson)

演 員:伊利亞伍德(Elijah Wood) 、 維果莫天森(Viggo Mortensen) 、 西恩賓 (Sean Bean) 、 伊恩麥克連(Ian McKellen) 、 奧蘭多布魯(Orlando Bloom) 、 麗芙泰勒(Liv Tyler) 、 雨果威明(Hugo Weaving) 、 凱特布蘭琪(Cate Blanchett) 、 安迪席克斯(Andy Serkis)

發行公司:華納兄弟

劇情大綱

遠征隊的旅程即將在《魔戒三部曲:王者再臨》畫下句點,中土世界的真正大戰即將到來,眾人集合所有力量來擊敗索倫。儘管不停遭受失落,遠征隊還是持續前往他們這一生最重要的一場戰役,合作無間分散索倫的注意力,好讓佛羅多有機會完成他的使命,將魔戒摧毀。

▲敵眾我寡寡不敵眾,敗定了。

▲精靈重修除魔劍,國王回歸。

▲這是我的寶貝,不想丟掉。

