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瘋電影／魔戒三部曲：王者再臨　天下在手誰能坦然放棄

文／賴賴

▲▼魔戒三部曲：王者再臨。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

這次的一口氣三部同時播放，分三天看完，實在太過癮了，非常感動從尤勃連納時代的電影之後，就沒有再看過類似這種豪華場景不斷變換，故事線從兩線到三線，每個腳色飽滿的人設，為了正義犧牲自己生命在所不惜，甚至為了去搶救別國，過去對於美國干涉他國事務感到難公斷，但是看了魔戒卻又感受到，如果沒有聯盟的力量又如何制服邪惡勢力擴張，太好看了，不愛看戰爭片的殺戮，卻從電影中獲得許多教育內涵。

男孩經歷一場生死之後，不論是氣宇或氣度都將不同，走了一趟鬼門關，對世間生命了解更開闊，難怪電影中只要超過八十歲，都不會隨便殺害可以不死的生命，而巨大戰象、大鷹都帶來更多視覺上的驚喜，惡魔主帥被殺死得很有道理，所有劇本的設定都極具巧思，不只是疲乏的打仗，穿插了三條線的劇情豐富了整部電影的節奏，少了第二部的樹人，這一部添加了魔鬼軍團，所以說不是所有的鬼都是不好的，超好看的啦。

魔戒就像是名利權勢地位，一旦擁有就不願放棄，為了獨佔而不擇手段排除異己，殺害親疏，發起戰爭，無所不用其極，希望這些利益薰心的領導人可以看看魔戒，持有太久會忘失自己，進入魔道。

魔戒三部曲是此生必看的好電影，務必進院才能感受到製作上何其偉大，只有道地紐西蘭導演，才能對於大自然如此運籌帷幄，太棒太棒太棒了，非常感謝重新上映。


片　　名：魔戒三部曲：王者再臨
英文片名：The Lord of the Rings: The Return of the King
類　　型：冒險、奇幻、劇情
上映日期：2021-04-29
片　　長：03時20分
導　　演：彼得傑克森(Peter Jackson)
演　　員：伊利亞伍德(Elijah Wood) 、 維果莫天森(Viggo Mortensen) 、 西恩賓 (Sean Bean) 、 伊恩麥克連(Ian McKellen) 、 奧蘭多布魯(Orlando Bloom) 、 麗芙泰勒(Liv Tyler) 、 雨果威明(Hugo Weaving) 、 凱特布蘭琪(Cate Blanchett) 、 安迪席克斯(Andy Serkis)
發行公司：華納兄弟

劇情大綱

遠征隊的旅程即將在《魔戒三部曲：王者再臨》畫下句點，中土世界的真正大戰即將到來，眾人集合所有力量來擊敗索倫。儘管不停遭受失落，遠征隊還是持續前往他們這一生最重要的一場戰役，合作無間分散索倫的注意力，好讓佛羅多有機會完成他的使命，將魔戒摧毀。

▲▼魔戒三部曲：王者再臨。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲敵眾我寡寡不敵眾，敗定了。

▲▼魔戒三部曲：王者再臨。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲精靈重修除魔劍，國王回歸。

▲▼魔戒三部曲：王者再臨。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲這是我的寶貝，不想丟掉。

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