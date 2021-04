瘋電影／魔戒首部曲：魔戒現身　美到翻跟斗的視覺藝術

文/賴賴

瘋言瘋語:

這是一部務必要進戲院去觀賞的,接近三個小時的電影,沒有一分鐘冷場,場景之多,視覺之優美,美術設計之精緻,襯底音樂音效之磅礡華麗,難怪在IMDB上排名第十,太強大的製作水準,而當年電腦可還沒像現在這麼靈活,大量的特殊化妝和造型設計,殿堂級的視覺饗宴,史詩級的盛大場面,五顆星推薦,當年沒隨便去看真是太對了,這一定要看IMAX啦,目不暇給的驚喜。

電影導演之所以偉大便是這麼龐大繁複的製作細節,上百人的臨場調度,多機攝影的鏡位設計,俐落剪輯的節奏掌握,完成這樣的電影,幾乎和完成一部六法全書差不多的複雜,看完真的很想站起來拍手致敬。

劇本中以魔戒為中心,將世界區分成善良的哈比人,有神力的精靈,有魔力的魔鬼、暴力卻愚蠢的半獸人和無法抗拒慾望誘惑的凡人等,正如每個社會階級中存在的人類,這整部小說在講的不就是這個世界氛圍,法力高強卻成魔者,聯合暴力傻瓜傷害他族卻沾沾自喜,黑暗魔王舌燦蓮花一嘴正義實在無恥,最後能打倒惡棍終究還是無慾望者。

超好看超好看超好看啦,必須進院觀賞。



片 名:魔戒首部曲:魔戒現身

英文片名:The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

類 型:冒險奇幻劇情

上映日期:2021-04-29

片 長:02時58分

導 演:彼得傑克森(Peter Jackson)

演 員:西恩愛斯丁(Sean Astin ) 、 西恩賓 (Sean Bean) 、 凱特布蘭琪(Cate Blanchett) 、 奧蘭多布魯(Orlando Bloom) 、 馬頓裘柯西(Marton Csokas) 、 伊恩何姆(Ian Holm) 、 克里斯多佛李(Christopher Lee) 、 安迪席克斯(Andy Serkis) 、 維果莫天森(Viggo Mortensen) 、 雨果威明(Hugo Weaving) 、 伊利亞伍德(Elijah Wood)

國 家:紐西蘭、美國

語 言:英語

發行公司:華納兄弟

劇情大綱

故事由《魔戒首部曲:魔戒現身》展開,一位名叫佛羅多的年輕人,無意間得到一枚有著神秘力量的戒指,卻發現這枚戒指原來是黑暗魔王索倫所擁有。幾經波折後,他決定摧毀魔戒,以免索倫奪回去鞏固自己的勢力。巫師甘道夫、精靈、矮人、哈比人和人類於是組成魔戒遠征隊,協助佛羅多前往索倫統治的「中土世界」,將魔戒丟入末日火山摧毀。旅途中索倫派出怪獸追殺佛羅多一群人,魔戒也開始腐蝕人心,讓人產生難以抵擋的慾望,考驗著每位接觸戒指的意志力。

▲甘道夫根本就是世界救星,拜託別死。

▲就連巫師長老都被黑暗魔王給收編了。

▲盡善盡美的美術,是進院最大原因之一。

