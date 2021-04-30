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瘋電影／魔戒首部曲：魔戒現身　美到翻跟斗的視覺藝術

文／賴賴

▲▼魔戒首部曲：魔戒現身。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這是一部務必要進戲院去觀賞的，接近三個小時的電影，沒有一分鐘冷場，場景之多，視覺之優美，美術設計之精緻，襯底音樂音效之磅礡華麗，難怪在IMDB上排名第十，太強大的製作水準，而當年電腦可還沒像現在這麼靈活，大量的特殊化妝和造型設計，殿堂級的視覺饗宴，史詩級的盛大場面，五顆星推薦，當年沒隨便去看真是太對了，這一定要看IMAX啦，目不暇給的驚喜。

電影導演之所以偉大便是這麼龐大繁複的製作細節，上百人的臨場調度，多機攝影的鏡位設計，俐落剪輯的節奏掌握，完成這樣的電影，幾乎和完成一部六法全書差不多的複雜，看完真的很想站起來拍手致敬。

劇本中以魔戒為中心，將世界區分成善良的哈比人，有神力的精靈，有魔力的魔鬼、暴力卻愚蠢的半獸人和無法抗拒慾望誘惑的凡人等，正如每個社會階級中存在的人類，這整部小說在講的不就是這個世界氛圍，法力高強卻成魔者，聯合暴力傻瓜傷害他族卻沾沾自喜，黑暗魔王舌燦蓮花一嘴正義實在無恥，最後能打倒惡棍終究還是無慾望者。

超好看超好看超好看啦，必須進院觀賞。


片　　名：魔戒首部曲：魔戒現身
英文片名：The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
類　　型：冒險奇幻劇情
上映日期：2021-04-29
片　　長：02時58分
導　　演：彼得傑克森(Peter Jackson)
演　　員：西恩愛斯丁(Sean Astin ) 、 西恩賓 (Sean Bean) 、 凱特布蘭琪(Cate Blanchett) 、 奧蘭多布魯(Orlando Bloom) 、 馬頓裘柯西(Marton Csokas) 、 伊恩何姆(Ian Holm) 、 克里斯多佛李(Christopher Lee) 、 安迪席克斯(Andy Serkis) 、 維果莫天森(Viggo Mortensen) 、 雨果威明(Hugo Weaving) 、 伊利亞伍德(Elijah Wood)
國　　家：紐西蘭、美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟

劇情大綱

故事由《魔戒首部曲：魔戒現身》展開，一位名叫佛羅多的年輕人，無意間得到一枚有著神秘力量的戒指，卻發現這枚戒指原來是黑暗魔王索倫所擁有。幾經波折後，他決定摧毀魔戒，以免索倫奪回去鞏固自己的勢力。巫師甘道夫、精靈、矮人、哈比人和人類於是組成魔戒遠征隊，協助佛羅多前往索倫統治的「中土世界」，將魔戒丟入末日火山摧毀。旅途中索倫派出怪獸追殺佛羅多一群人，魔戒也開始腐蝕人心，讓人產生難以抵擋的慾望，考驗著每位接觸戒指的意志力。

▲▼魔戒首部曲：魔戒現身。（圖／yahoo）

▲甘道夫根本就是世界救星，拜託別死。

▲▼魔戒首部曲：魔戒現身。（圖／yahoo）

▲就連巫師長老都被黑暗魔王給收編了。

▲▼魔戒首部曲：魔戒現身。（圖／yahoo）

▲盡善盡美的美術，是進院最大原因之一。

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