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瘋電影／魔戒二部曲：雙城奇謀　巫師甘道夫大戰炎魔

文／賴賴

▲▼魔戒二部曲：雙城奇謀。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

看得有夠緊張有夠精彩，這麼複雜的劇情卻完全沒有混亂感，戰爭場面磅薄，萬人對萬人的大戰實在太壯觀了，對於目前世界局勢戰爭頻傳，看得非常有感，每個人都是別人的寶貝孩子，沒有人可以輕易殺害其他人，片中充滿仇恨的氛圍，使得戰爭理所當然，為了自我保護的殺戮，是別無選擇嗎？最後仍然是大國出來保護大家才能平息，在這世界上真的很需要朋友啊。

從雪地下來後，世界紛亂人心惶惶，小老百姓無所適從，還好有超級英雄甘道夫，而電影中有段相當具有教育內涵的橋段，不要小看自己的力量，只要出力都有機會改變局勢，雙胞胎讓樹人看到即使樹木也難逃災殃，這才策動了樹人族群的絕地大反攻，電影太震撼太好看了。

三小時板或是導演加長版都好看到不行。

片　　名：魔戒二部曲：雙城奇謀
英文片名：The Lord of the Rings: The Two Towers
類　　型：冒險、奇幻、劇情
上映日期：2021-04-29
片　　長：02時59分
導　　演：彼得傑克森(Peter Jackson)
演　　員：西恩愛斯丁(Sean Astin ) 、 麗芙泰勒(Liv Tyler) 、 伊利亞伍德(Elijah Wood) 、 維果莫天森(Viggo Mortensen) 、 西恩賓 (Sean Bean) 、 伊恩麥克連(Ian McKellen) 、 凱特布蘭琪(Cate Blanchett) 、 奧蘭多布魯(Orlando Bloom) 、 雨果威明(Hugo Weaving) 、 安迪席克斯(Andy Serkis) 、 克里斯多佛李(Christopher Lee)
國　　家：紐西蘭、美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟

劇情大綱

在《魔戒二部曲：雙城奇謀》中，魔戒遠征隊四分五裂、分道揚鑣，每位成員都將遭遇想像不到的敵人與難關。佛羅多和山姆在山區迷路，遇到長期受到魔戒影響，身心嚴重扭曲的生物咕嚕；被抓走的哈比人梅里和皮聘也從強獸人手中掙脫；亞拉岡、精靈弓箭手勒茍拉斯和矮人金靂發現洛汗國國王希優頓聽信巧言，對他們頗有敵意；甘道夫在和炎魔進行一場驚天動地的決鬥之後重獲新生，竟然變成法力更強大的白袍巫師，將再度加入這場神聖的正邪大戰。

▲▼魔戒二部曲：雙城奇謀。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲咕嚕亦正亦邪的腳色，非常有戲。

▲▼魔戒二部曲：雙城奇謀。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲兵臨城下大戰爆發。

▲▼魔戒二部曲：雙城奇謀。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲惡魔的勢力越來越強大。

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