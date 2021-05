瘋電影／魔戒二部曲：雙城奇謀　巫師甘道夫大戰炎魔

文/賴賴

瘋言瘋語:

看得有夠緊張有夠精彩,這麼複雜的劇情卻完全沒有混亂感,戰爭場面磅薄,萬人對萬人的大戰實在太壯觀了,對於目前世界局勢戰爭頻傳,看得非常有感,每個人都是別人的寶貝孩子,沒有人可以輕易殺害其他人,片中充滿仇恨的氛圍,使得戰爭理所當然,為了自我保護的殺戮,是別無選擇嗎?最後仍然是大國出來保護大家才能平息,在這世界上真的很需要朋友啊。

從雪地下來後,世界紛亂人心惶惶,小老百姓無所適從,還好有超級英雄甘道夫,而電影中有段相當具有教育內涵的橋段,不要小看自己的力量,只要出力都有機會改變局勢,雙胞胎讓樹人看到即使樹木也難逃災殃,這才策動了樹人族群的絕地大反攻,電影太震撼太好看了。

三小時板或是導演加長版都好看到不行。

片 名:魔戒二部曲:雙城奇謀

英文片名:The Lord of the Rings: The Two Towers

類 型:冒險、奇幻、劇情

上映日期:2021-04-29

片 長:02時59分

導 演:彼得傑克森(Peter Jackson)

演 員:西恩愛斯丁(Sean Astin ) 、 麗芙泰勒(Liv Tyler) 、 伊利亞伍德(Elijah Wood) 、 維果莫天森(Viggo Mortensen) 、 西恩賓 (Sean Bean) 、 伊恩麥克連(Ian McKellen) 、 凱特布蘭琪(Cate Blanchett) 、 奧蘭多布魯(Orlando Bloom) 、 雨果威明(Hugo Weaving) 、 安迪席克斯(Andy Serkis) 、 克里斯多佛李(Christopher Lee)

國 家:紐西蘭、美國

語 言:英語

發行公司:華納兄弟

劇情大綱

在《魔戒二部曲:雙城奇謀》中,魔戒遠征隊四分五裂、分道揚鑣,每位成員都將遭遇想像不到的敵人與難關。佛羅多和山姆在山區迷路,遇到長期受到魔戒影響,身心嚴重扭曲的生物咕嚕;被抓走的哈比人梅里和皮聘也從強獸人手中掙脫;亞拉岡、精靈弓箭手勒茍拉斯和矮人金靂發現洛汗國國王希優頓聽信巧言,對他們頗有敵意;甘道夫在和炎魔進行一場驚天動地的決鬥之後重獲新生,竟然變成法力更強大的白袍巫師,將再度加入這場神聖的正邪大戰。

▲咕嚕亦正亦邪的腳色,非常有戲。

▲兵臨城下大戰爆發。

▲惡魔的勢力越來越強大。

★★★歡迎加入瘋電影家族:https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI