　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／如果雨之後　沒有父母庇蔭大傘白手起家

文／賴賴

▲▼如果雨之後。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

好久不見的純愛電影，有「觸不到的戀人」的影子，一樣是書信往來，沒有交集的兩造，升學期間的精神依靠，合理性支撐了整部電影的質感，文青氣息濃厚，書店女兒和手工皮件兒子，各自有各自的家庭問題，電影操作得很溫暖，質地文雅。

非常學生口味的文藝片，沒有張力也沒有意外，極其普通的兩個孩子各自努力著，電影點出韓國升學壓力和年輕人價值觀，哥哥的腳色諷刺了沒有背景，韓國第一志願畢業仍茫然，社會環境讓學子除了升學沒有求生機會，男女主角帶出沒有大學文憑，憑著一技之長在現在這個社會，也可以堂堂正正的成功。

沒有父母庇蔭的大傘自己也能有一片天。

片　　名：如果雨之後 　
英文片名：Waiting For Rain
類　　型：愛情、劇情
上映日期：2021-05-07
片　　長：117分鐘
導　　演：曹溱模
演　　員：姜河那 、 千玗嬉 、 姜素拉 、 李雪
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：索尼影業

劇情大綱

在首爾準備第三次大學重考的英浩（姜河那飾演），偶然在K書時想起自己多年未見的小學同學，便開始與在釜山的素熙（千玗嬉飾演）通起信，透過一來一往的書信，兩人慢慢從平淡的生活找回熱情。

多年未見的兩人約定在下雨的12月31日見面，但遲遲不下雨的冬季，英浩是否能等到下雨的跨年夜，如願與她見上一面？

▲▼如果雨之後。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲因為小學的一條手帕，寄信找主人歸還而譜出筆友之戀。

▲▼如果雨之後。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲寫信最能抒發情感和醞釀情意。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
鳳梨休養21小時　穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見
快訊／北市承德橋死亡車禍！　貨車右轉撞騎士「捲車底亡」
《天之驕女》驚見「79秒謎片」！陳志強鴛鴦浴濕吻⋯升起畫面曝
台灣「1鋁箔包飲料」韓國爆紅　網友破千狂讚：跑5間都買不到
2021台灣首富黑馬　「神祕鞋王」奪榜首！郭台銘僅第6

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／如果雨之後　沒有父母庇蔭大傘白手起家

瘋電影／無名弒　一直挨揍的對方很可能是怕一拳打死你

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

台留學生紐約街頭遭人鐵槌砸頭 縫7針...施暴女狂吼：脫掉口罩

瘋電影／如果雨之後　沒有父母庇蔭大傘白手起家

瘋電影／無名弒　一直挨揍的對方很可能是怕一拳打死你

桃園戲院「除夕夜惡火」狠奪28命！15焦屍堆女廁　31年後現況曝

本週末開逛！北中南必去5個市集　集結100攤位吃美食、玩旋轉木馬

內衣賊伸這根進浴室！女大生DIY「防狼機關」破案　手繪圖被讚爆

小三女遭10同學「集體壓裂頸椎」　痛哭音檔曝！怒告安親外籍師

快訊／北市承德橋凌晨死亡車禍！婦開貨車右轉撞上　騎士捲車底亡

南庄花卉節開跑！到苗栗最美慢城賞繡球花海　3大必拍新景點一次看

台北101紫藤花園美翻天　「快閃花坊」澎湃康乃馨500元有找

他分享「開事故車的感覺」讓人發涼　網：有靈魂的車車免開冷氣

醫師夫帶人妻回家壞壞　女院長開門「目睹戰況」霸氣告討千萬

瘋電影／如果雨之後　沒有父母庇蔭大傘白手起家

美麗妄娜自曝患「容貌焦慮症」 素顏落淚呼籲粉絲：多愛自己！

名家熱門新聞

直挨揍的對方可能是怕一拳打死你

小生：3招判斷男人對妳超有意思

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

兒子對不起我上了你媳婦

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

7道超下飯的絞肉料理

長期辛苦照顧還要被說壞話

沒有父母庇蔭大傘白手起家

奈奈：對付大男人主義的另一半

天下在手誰能坦然放棄

夏天就是要吃涼拌　必學開胃菜

最大的婚姻暴力是來自精神上的

更多熱門

相關新聞

獨／姜河那愛上台灣這部電影！

獨／姜河那愛上台灣這部電影！

韓星姜河那奪得百想視帝回歸主演純愛片《如果雨之後》，自爆很喜歡台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》，在片中等待下雨的他，實際上真的很愛雨天，然而卻曾因此發生慘案，「家中一團亂」，而女主角千玗嬉則透露曾因為下雨，讓她人生第一次搭上警車的趣事。

長期辛苦照顧還要被說壞話

長期辛苦照顧還要被說壞話

天下在手誰能坦然放棄

天下在手誰能坦然放棄

姜河那、姜素拉等7年合體了！

姜河那、姜素拉等7年合體了！

巫師甘道夫大戰炎魔

巫師甘道夫大戰炎魔

關鍵字：

瘋電影如果雨之後賴賴姜河那千玗嬉姜素拉

讀者迴響

熱門新聞

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

台灣「1飲料」韓國爆紅　跑5間都買嘸

鼓鼓沒罵髒話！《全明星》工作人員幫喊冤：他被誤解

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

鳳梨穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見人

失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

嬰爆哭2天吃不下…醫拉出「超長一根」傻眼！

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面