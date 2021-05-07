瘋電影／如果雨之後　沒有父母庇蔭大傘白手起家

文／賴賴

瘋言瘋語：

好久不見的純愛電影，有「觸不到的戀人」的影子，一樣是書信往來，沒有交集的兩造，升學期間的精神依靠，合理性支撐了整部電影的質感，文青氣息濃厚，書店女兒和手工皮件兒子，各自有各自的家庭問題，電影操作得很溫暖，質地文雅。

非常學生口味的文藝片，沒有張力也沒有意外，極其普通的兩個孩子各自努力著，電影點出韓國升學壓力和年輕人價值觀，哥哥的腳色諷刺了沒有背景，韓國第一志願畢業仍茫然，社會環境讓學子除了升學沒有求生機會，男女主角帶出沒有大學文憑，憑著一技之長在現在這個社會，也可以堂堂正正的成功。

沒有父母庇蔭的大傘自己也能有一片天。

片 名：如果雨之後

英文片名：Waiting For Rain

類 型：愛情、劇情

上映日期：2021-05-07

片 長：117分鐘

導 演：曹溱模

演 員：姜河那 、 千玗嬉 、 姜素拉 、 李雪

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：索尼影業

劇情大綱

在首爾準備第三次大學重考的英浩（姜河那飾演），偶然在K書時想起自己多年未見的小學同學，便開始與在釜山的素熙（千玗嬉飾演）通起信，透過一來一往的書信，兩人慢慢從平淡的生活找回熱情。



多年未見的兩人約定在下雨的12月31日見面，但遲遲不下雨的冬季，英浩是否能等到下雨的跨年夜，如願與她見上一面？

▲因為小學的一條手帕，寄信找主人歸還而譜出筆友之戀。

▲寫信最能抒發情感和醞釀情意。

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