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母親節停格！12歲男孩深夜離家「想去墳地看媽媽」　硬漢警秒哽咽

記者任以芳／綜合報導

今（9日）是母親節，卻有很多人卻是在感傷中度過。大陸南京淩晨1點的街頭，一名12歲男孩離家獨行被警方發現，多次盤問後，兩名硬漢員警瞬間哽咽。原來，小男孩過於思念，想去墳地看看媽媽。

綜合陸媒報導指出，江蘇南京一12歲男孩上個月21日，趁家人熟睡離開家，獨自搭車回老家，因為忘記具體位址，載他的計程車司機，帶著男孩向員警求助。

▲▼南京12歲男孩深夜離家原因，「我就想去墳地看看媽媽」。 。（圖／翻攝 平安南京視頻）

▲南京12歲男孩深夜離家，拒絕警方幫助。（圖／翻攝 平安南京視頻）

據南京市公安局六合分局員警回憶，淩晨1點多，他和同伴在街頭見到男孩，孩子情緒十分低落，不願意透露家庭資訊和外出原因，還有點抵抗之意，執意要走。

影片顯示，小男孩執意想離開，員警勸阻說，「等會兒好不好！跟員警叔叔走，給你弄點吃的。」

▲▼南京12歲男孩深夜離家原因，「我就想去墳地看看媽媽」。 。（圖／翻攝 平安南京視頻）

▲南京12歲男孩深夜離家原因，「我就想去墳地看看媽媽」。 （圖／翻攝 平安南京視頻）

去派出所的途中，員警問男孩深夜要去哪裡？小男孩沈默一下回答，「我就想去媽媽墳上看看......。」這一句話讓在場兩位員警當場愣一下，立刻哽咽的摟住孩子，「走！白天再去，哪有晚上去的。]

事後警方接受採訪表示，「我的心當時咯噔了一下，作為一名父親，特別心疼這個孩子，我不知道他經歷了什麼事情，也不知該用什麼話安慰他，我就下意識摟住他，這樣可以給他點力量，讓他堅強些。 」

▲▼南京12歲男孩深夜離家原因，「我就想去墳地看看媽媽」。 。（圖／翻攝 平安南京視頻）

▲小男孩表示，父親有新對象感覺自己被冷落，特別想念逝去的母親 。（圖／翻攝 平安南京視頻）

報導稱，警方追問下發現，男孩出走主要原因是爸爸有了新對象，自己在學校遇到不開心的事情，情緒難以排解。揪心的思念讓小男孩不在乎深夜去墳場的恐懼，只想去媽媽墳地看看，可見內心遭受極大委屈。

不少大陸網友看到這個視頻心有戚戚焉，紛紛留言說「想念天上的母親」、「眼淚一下子飆出來..」。據了解，後來男孩情緒慢慢好轉，半小時後，家人趕到派出所，平安把孩子接回去。

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