杭州第2隻金錢豹被狗咬死？　園方闢謠「瞎扯！還活著」

記者任以芳／綜合報導

杭州野生動物園昨8日證實，動物園內有3隻金錢豹逃脫，其中1隻已經捕獲。其中，第2隻豹子被網傳遭到搜救犬咬死，光是假死消息至少翻轉三次。最後，園方闢謠，「瞎扯！豹子活好好的。」至於，第3隻小豹子已經找到定位點，持續搜索中。





▲杭州動物園三隻金錢豹逃脫。（圖／翻攝 澎湃新聞）

綜合陸媒報導，杭州動物園3隻金錢豹逃脫，園方疑似隱瞞一星期，直到昨上午臨時宣布因「安全問題」暫停開放。針對蓄意隱瞞事件，園方解釋，「因為花豹是大陸一級保護動物，這類大型貓科動物被飼養後毫無求生本事，江浙滬的野外又沒能吃的食物，萬一出現傷人事件，後果不堪設想。」

據了解，逃脫三隻金錢是未成年小豹子，第1隻已經被抓回，第2隻命運相當撲朔迷離。有目擊者拍攝影變時稱，親眼看到四、五隻搜救犬圍著豹子猛咬、撕扯。其中一隻搜救犬還是十分凶猛的比特犬，被攻擊的豹子躺在地上奄奄一息。

▲杭州動物園豹子逃脫，網傳第2隻小豹子被搜救犬咬死。（圖／翻攝 澎湃新聞）

這下事情大條了，搜救犬出任務咬死一級保護動物。杭州日報和搜救人員立刻出面闢謠，「一開始豹子被狗咬住，我們馬上吹針麻醉，最後反而是狗被豹子咬傷。」園方同步曝光豹子回動物園休息的畫面，看似呼吸相當平順。

尷尬的是，大陸一名專門研究貓科動物的博主對比了「正在甦醒」的豹子花紋，發現頭部的斑紋是不一樣。大陸媒體進行第三波報導「小豹子被狗咬死」。

最後，園方出面闢謠，「這是不準確的消息，瞎扯！我的豹子還活得好好的。」並且證實只剩下第3隻小豹子，已經發現行蹤進行圍捕。

▲杭州出動特警、無人機，陸空包抄尋找第3隻小豹子行蹤。（圖／翻攝 橙柿）

報導指出，白龍潭搜尋力量今（9日）凌晨轉移到何家村附近的龍塢騎行公園西南方向山上，無人機發現第三隻小豹子的行蹤，位置基本確定，用無人機照著，指揮人員跟搜尋隊員說，上去后盯著無人機，就在正下方。

搜索隊帶著十多隻搜救犬進行圍捕，第一隊與第二隊搜尋人員距離控制在200米左右，都配有麻醉槍人員，從週邊慢慢靠近，範圍逐漸縮小。

搜救人員稱，「小豹子很警覺，跑得像飛一樣，但大致範圍已確定，現在繼續搜。」現場出動特警用無人機搜尋豹子，預計今天幾有第二波圍捕行動。