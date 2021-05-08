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蘇清泉擴大服務力量　成立東港聯合服務處…議長周典論：幫忙完成

▲安泰醫院榮譽院長蘇清泉在東港明德一路成立聯合服務處 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，以下同）

▲安泰醫院榮譽院長蘇清泉在東港明德一路成立聯合服務處 ，圖周典論議長致詞。（圖／蘇清泉服務團隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

計畫代表國民黨參選2022年屏東縣長的安泰醫院榮譽院長蘇清泉於8日上午在東港明德一路成立聯合服務處，行政院前祕書長簡太郎、屏東縣議長周典論、客委會前主委劉慶中、前立委王進士、華加志、縣議員潘連周、鄭張常敏、宋麗華、李世淦、潘正義、高惠芬及潮州鎮長周品全、崁頂鄉長曾輝地、南州鄉長黃盈裕、本屆參選立委的周佳琪等地方人士超過300名參與，場面熱絡。

▲安泰醫院榮譽院長蘇清泉在東港明德一路成立聯合服務處 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，以下同）

▲▼會場熱絡。

▲安泰醫院榮譽院長蘇清泉在東港明德一路成立聯合服務處 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，以下同）

蘇清泉東港聯合服務處成員除蘇清泉外，還有鎮民代表洪志明、蘇珉賢、曾煜超、吳許春藝、李木壤、許久州、曾明都、吳宜菲等人；並由行政院前祕書長簡太郎擔任榮譽主任委員、前立委進士擔任主任委員。

▲安泰醫院榮譽院長蘇清泉在東港明德一路成立聯合服務處 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，以下同）

▲▼東港聯合服務處成立。

▲安泰醫院榮譽院長蘇清泉在東港明德一路成立聯合服務處 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，以下同）

周典論議長表示，黨中央有6位委員在4個多前就在找他推荐下屆縣長人選，他告訴他們惟一候選人就是蘇清泉，「沒有第2人選」，「蘇院長的決心及勇氣，國民黨沒有第2人選」。

周議長說，最近很多人告訴他「蘇院長跑得很勤」，「我說，『不時都和我撞場』」，這是大家互相交叉；當今政府有沒有得到人民要求、期待否？「人民選出政府，政府就要為人民做事，如今我們期待什麼，政府都聽『嘸』」，「政府都想到自己要做的，從未想到替人民做的」，

所以未來政權很重要，人民想法、環境都會改變，在未來的一年多，大家一起來努力改變，蘇院長有心要來為屏東服務，大家一起幫忙蘇院長於2022年順利完成夢想。

蘇清泉致詞表示，聯合服務處設有醫療、旅遊、社工、旅遊等各領域的專長服務人員，民眾到服務處尋求服務，可以得到一站式全方位需求，減少往來奔波不便，更可提供有志服務者一個奉獻的場所，未來將陸續在屏東市等各鄉鎮成立，擴大蘇清泉服務團隊的正能量。

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