「六堆三百金籙大醮」　秋祭大典＋百桌福宴登場

▲「六堆三百 金籙大醮」7日早上在竹田舉行系列活動記者會 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「六堆三百 金籙大醮」7日早上舉行系列活動記者會，包括忠義祠主委邱展新、安泰醫院榮譽院長蘇清泉、立委廖婉汝、周春米、莊瑞雄、鍾佳濱及縣議員李世淦、洪明江、瑪家鄉長梁明輝、麟洛鄉長鍾慶平，忠義祠所在地的竹田鄉長傅民雄、鄉代會主席曾維雄及、竹田鄉農會理事長曾財和、總幹事張志誠等人出席，由擲筊選出的建醮主任委員羅志明博士主持，場面熱絡。

▲▼鳴鼓、捐款。

蘇清泉致詞表示，今年是六堆300年，去年開始全球新冠疫情蔓延，經向忠勇公王請示後，舉辦百年大醮，祈求疫情早日結束，大家平安健康。建醮是地方的大事，需要大家出錢出力，他與在地友人們率先響應贊助活動費用，期盼大家共襄盛舉，讓活動順利圓滿成功。

▲▼竹田鄉長傅民雄、瑪家鄉長梁明輝。

建醮委員會羅志明主委指出，清醮又稱祈安醮，依醮期天數可分一、二、三、五、七朝醮，為祭神之意。乃是對客家先民及歷屆忠勇公王的庇祐表示感謝，同時祈求新冠疫情平安而舉行的隆重祭典，也是一種知福惜福、知恩感恩的表現。

竹田鄉傅民雄鄉長表示，六堆忠義亭是官方勅建的廟宇，前二次打醮（客語）都由官、民共同出錢出力完成，這次為期7天的建醮科儀大典是地方上百年來的重要盛事，經向忠勇公王擲筊後由百年道壇辜堃城道長主持，科儀遵照道統及客家傳統，並由屏東縣道教會、義民廟聯誼會、全國各宮廟協助辦理。

這次活動有忠義文化市集、平安繞境、徵集忠義詩集、彩繪忠勇公比賽等活動，且在大醮期間結合舉辦秋祭大典、百桌福宴，邀請民眾一起來體驗百年難逢的宗教、文化饗宴。

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