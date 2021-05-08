張OO死了獲賠525萬！壽險女業務「上街大宣傳」　燦笑照網全看傻

▲大陸微博瘋傳壽險女業務街上宣傳的照片，「喪事變喜事」引起網路撻伐。（圖／翻攝微博／下同）

圖文／CTWANT

買保險如不幸發生意外，理賠不是理所當然的嗎？但大陸竟有一間知名壽險公司在保戶過世後理賠人民幣120萬元（約台幣525萬元），卻做成看板拿出來遊街示眾，員工們還露出一臉燦笑，似乎相當自豪。此事曝光引發網友眾怒，紛紛大罵他們毫無人性又腦洞大開。

陸媒《北京青年報》昨（7日）將大陸中國人壽公司遊街宣傳照PO了出來，照片中三名女姓員工為了替公司宣傳，身上掛著布條遊街，還將已死亡的保戶全名也印在看板上，大剌剌寫著「張OO先生意外身故獲賠120000元」。走在前方的女子面露微笑，而後方的女子嘴部雖被手機擋住，但不難看出她有多開心，連眼睛都溢出笑意。

照片曝光後引發大陸網友不滿，紛紛大罵「腦子有坑才想得出來」、「這反向宣傳吧」、「把人家的喪事弄成自家的喜事」、「為了業績沒底線」、「缺德」、「沒被人打嗎」。該公司被罵翻後發聲明稿道歉，表示已經開除分公司經理，也對相關員工進行批評教育，但許多網友不買帳，網路上還是罵聲連連。





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