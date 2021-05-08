龍洞秘境浮潛！直擊觀光客「鉛塊砸碎珊瑚礁」　內行轟：根本亂丟

記者施怡妏／綜合報導

新北市貢寮的龍洞灣位於和美國小旁，擁有珊瑚美景，吸引許多民眾前往福浮潛，但也有網友指出，有不肖的潛水客，沒有注意珊瑚礁的位置，直接拋下自由潛水浮球底鉛，珊瑚礁當場被砸碎，影片PO上網後，不少網友看了很心疼，「真的很惡劣」。

▲珊瑚礁被砸碎。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

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一名女網友在臉書「爆怨2公社」憤怒發文，友人日前到龍洞灣潛水，剛好拍下此場景，遊客直接拋下自由潛水浮球底鉛，剛好砸中海底的綠色珊瑚礁，鉛塊拉起後，珊瑚礁就像磁磚一樣碎成一片片，「看到影片的時候罵了很多髒話」，珊瑚是經年累月需要時間形成的，雖然不知道那些人是因為玩鬧還是什麼，希望大家都能好好保育這塊海洋。

影片曝光後，網友們覺得很過份，「這好像能罰的樣子，但要有原本拍攝者的網址才能罰」、「希望他往後也會遇上被砸這種事」、「真的很白目」、「我去年在那潛水時，一個從我旁邊落下，嚇死我了」。





▲網友指出，如果人在水下被砸到，大概就上不來了。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

也有專業網友指出，「自由潛水需要一個水面浮球用來警示船隻或當休息的地方，正常來說是潛下去把鱦子綁在礁石上，能力不足的或是投機的就會用鉛塊直接投放」，但影片中的潛水客沒有考慮水下的狀況，就擅自丟鉛塊，導致珊瑚礁碎裂，「拍攝者距離很近，水下被砸到大概就上不來了」。