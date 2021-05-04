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豬農居然願意「委屈」娶女醫師！　他嘆：想必是真愛

▲▼豬示意圖。 （圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女醫師最後嫁給養豬戶。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

作者／文青別鬼扯

一名網友透露，有位醫師同學追了很久的女醫師，最後竟然嫁給一個養豬戶，不僅讓該位醫師同學覺得「輸了很可恥」，原PO也認為倆人「社會地位不搭」，但貼文一出，也釣到一名網友回應，他表示自己是名男醫師，老婆家恰巧就是養豬戶，婚後才知道「金額蠻嚇人，1星期就我1年收入」，讓網友全跪了。

鬼王覺得原PO說的很棒很正確啊，豬農和醫師雙方的社會地位確實差很多。不管是收入、專業技能、耐受力以及社會交往能力各方面，豬農都屌打醫師。如今這位豬農居然願意娶女醫師，實在是委屈了。

首先，收入就都不必贅述。假設醫師每個月薪水是30萬好了，一年也就360萬。我們就算保守一點，每頭毛豬利潤只有1,000元，就約當一年出豬3,600頭。考慮到母豬一年約能懷兩胎，我們就當這是2,000頭的豬場好了。

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你們知道2,000的場在養豬界是啥概念嗎？就是都不太敢出門跟人打交道、必定會被同行瞧不起的概念，所以醫生的地位真的搭不上豬農。

其次若論專業度。醫生很專業啊，但豬農更專業。醫界的狀況是，皮膚科不懂腸胃問題，內科的也不會接生。但豬農卻無法分科，他們全都得懂。豬豬感冒了，要立即判斷病因投藥。母豬懷孕了，他們要關心配方營養。母豬分娩時，他們要協助接生。小豬出生後，他們還得注意豬舍溫度，避免小豬失溫。相較於醫師只懂某些專科領域，豬農真的是徹底碾壓。

第三，耐受力根本不用比了。豬農的工作時間絕對比醫生還長。醫生碰到奧客，還能上網靠北討拍。但豬農平日若稍不小心，就被公豬攻擊，嚴重時一塊小腿肉就被咬掉了。但他們卻不會上網咒罵「奧豬」，更無法討拍。

最後，豬農因工作限制，所以極少外出跟人家social。但跟豬農們相處時，鬼王都覺得非常愉快，各個談笑風生。至於醫師部分，鬼王認識的醫師都很和善，相處起來也都很愉快，所以難以比較豬農與醫師的社會交往能力。但聽說有位柳姓醫師都會向別人討親親抱抱，感覺起來交往能力應該超強。

總歸上述，充分證明原PO所言不虛。醫師的地位確實遠遠不及於豬農，這位豬農願意委屈娶女醫師，想必是真愛！

●本文獲作者授權，未經同意請勿拷貝轉載，原文請見《文青別鬼扯》臉書。

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