黃暐瀚母遭酒駕撞死　高階警官同學：對暐瀚受創壓抑的冷靜不捨

▲蔡期望說明取締方男酒駕過程。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市30歲方姓男子5日半夜酒駕飆速撞死名嘴黃暐瀚70歲母親，引發社會撻伐，黃在當天上午7點多得知惡耗就打給高中同班好友、台中市警六分局副分局長蔡期望請求協助，蔡對黃受創後強忍情緒、冷靜的態度，感到相當不捨，蔡說將嚴格取締酒駕，讓悲劇不再發生，以告慰黃媽媽在天之靈。

蔡期望說，他和黃暐瀚是台中二中同班同學，兩人都愛打籃球，所以感情很好，兩人考上大學後，較少連絡，直到在多次工作場合遇上，他當時是警官隊，負責正副總統維安重責，而黃是跑總統府新聞，兩個同窗好友便開始頻繁聚會，最近一次是過年期間，黃回台中老家，大家約了幾個好友聚餐。

蔡說，事發當天上午7點多，他接到黃的電話，黃說，媽媽被酒駕撞死了，不過馬上要直播，無法馬上回台中處理，麻煩他和哥哥連絡協助，他說，黃從頭到尾都很冷靜，即使得知方男連續兩天酒駕，仍強調不要因為他是媒體人身份影響偵辦，該負什麼刑責就負什麼刑責。

蔡期望對於高中好友的母親枉死一事，感到相當難過，更對同學面對母喪還冷靜處理，未發一句情緒性言語不捨，警方將持續強力取締酒駕，避免類似悲劇再度發生，以告慰黃媽媽在天之靈。

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