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G7外長會議批評中俄　環時：美國休想複製冷戰的勝利

▲▼ G7七大工業國外長會議正在倫敦舉行。（圖／達志影像）

▲G7外長會議在倫敦舉行。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

七大工業國集團（G7）外長6日發表聯合公報，支持台灣參與世界衛生組織及世界衛生大會，並於人權及經濟問題上批評中國大陸及俄羅斯。對此，大陸官媒《環球時報》6日發表社評文章，指公報就是美國糾集盟友對付中俄的產物，「華盛頓贏了冷戰，但它休想在21世紀複製那場意外的勝利。」

文章提到，G7外長在結束了3天的冗長會議後發了一份12400字的冗長公報，花里胡哨的各種議題中間，中俄是真正的焦點，但正如多家西方媒體所說，公報批評中俄很高調，但缺少實質的針對性行動，「這也說明，美國糾集盟友對付中俄在現階段也就這麼多能量了，它已經露出強弩之末的疲態。」

文章指出，霸權是美國的命根子，要說美國仍是世界綜合實力最強大的國家，擁有對世界的超級支配權，華盛頓的問題是太貪心了，它對霸權的要求大大超過了其實力所能支持的程度，所以它陷入前所未有的危機感和迷茫中，「這個最強大的國家反而顯得在實力上非常捉襟見肘，動員力出現巨大虧空。」

▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透社）

▲▼ 英國5月3-5日舉辦G7外長會議。（圖／路透）

文章認為，美國最擔心以下幾件事，一是中國繼續發展，實力不斷擴大，挑戰了美國的壓倒性優勢，如果中國陷入停滯乃至混亂，而且這個趨勢被證明是不可逆轉的，那麼華盛頓會長舒一口氣，從此安心下來，「但是全世界有一個共同預期，中國發展會持續下去，經濟總量超過美國是遲早的事。一些美國精英將中國崛起視為與蘇聯解體同等水平的地緣政治事件。」

文章指出，二是美國的盟友體系中看不中用，一些重要盟國祇在意識形態上呼應華盛頓，不願在圍堵中俄上真正與美抱團，衝鋒陷陣，隨著中國市場越來越大，很多美國盟友同中國的貿易規模已經超過了它們與美國的貿易規模，這個趨勢還將進一步加劇，「華盛頓深感動員那些盟國『為西方的共同利益』做出自我犧牲的艱難，隊伍越來越不好帶。」

文章強調，三是中俄戰略協作夥伴關係可能不斷深入，成為對抗美國霸權的「實際盟友」，那將導緻美國同中俄博弈形勢的更多不確定性。

▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透社）

▲▼拜登出席G7峰會，可能會要求其他成員國施壓中國。（圖／路透社）

文章提到，如今美國對盟友的糾集差不多撞上了天花板，團結因素就像海綿裡的最後幾滴水，已經差不多擠乾淨了，「相信沒有一個美國的盟國願意同時對抗中俄，那幾乎相當於戰略自殺，因此華盛頓軟化了G7外長會上一些對中俄使用的語言。另外，只能拿一些虛頭巴腦的意識形態作秀來代替美國希望的西方『同仇敵愾』。」

文章指出，中俄合作還有很多空間，「我們的海綿剛剛蘸滿水，還沒有使勁往外擠。中俄還可以做更多反對霸權的外交協作，搞平衡美國加強盟友關係的反制性行動，經濟互補仍有巨大潛力可挖，另外雙方在軍事上的靠近才剛開個頭，兩國如果認為有必要，可以有很多震撼性的相互合作。」

文章認為，美國對霸權的貪婪使得它陷入困難的戰略透支，歷史上的很多帝國都有過這樣的力不從心，「中俄腳踏實地，追求自己合理也是能夠把控的利益，所以有了某種主動。美國對中俄的壓力實際上都已失效。」

文章提到，中俄有能力接下來不斷挖美國的戰略牆腳。美國與盟友目前關係的緊密程度無法增加其對付中俄的實際力道，它的作用主要是提供聲勢，安慰壯膽。而中俄保持與多數西方國家的目前合作水平完全不困難，繼續加深合作也有大量現實可能性，「我們動員國際社會反對美國霸權，瓦解美國的同盟體係到它無法起實際作用，比美國強化同盟體係到釋放出新的殺傷性能量，要輕鬆得多。」

文章強調，只要中俄自己不犯錯誤，做好本國的事情，彼此加強全面戰略協作，不斷深化與世界的融合，美國就不會有機會實現它的野心，「華盛頓贏了冷戰，但它休想在21世紀複製那場意外的勝利。」

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