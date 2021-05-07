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台灣藍鵲校園滿天飛！文大生被「狂巴頭」：被國寶打，頭都鑲金了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／中國文化大學／大傳系王翔郁教授攝）

▲台灣藍鵲襲擊文大學生。（圖／取自Facebook／中國文化大學／大傳系王翔郁教授攝）

記者崔子柔／綜合報導

每年4至8月是台灣藍鵲的繁殖季節，因其具有護雛本能，文化大學校園不少師生都有過被「偷襲」的經驗，近日該校大眾傳播學系教授王翔郁就將畫面拍下分享，許多網友表示被打到也是種幸運，「被國寶打，感覺頭都鑲金了」。

文化大學官方臉書粉絲專頁昨（6）日發文指出，最近華岡天空很熱鬧，藍鵲滿天飛，提醒教職員「避免被藍鵲的小脾氣掃到」，「聽說，被打到頭，真的很痛」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／中國文化大學／大傳系王翔郁教授攝）

▲▼台灣藍鵲常從後方偷襲。（圖／取自Facebook／中國文化大學／大傳系王翔郁教授攝）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／中國文化大學／大傳系王翔郁教授攝）

貼文至今已超過2千人分享，民進黨立委賴品妤留言說「只青睞布丁頭」，前新竹市議員鄭宏輝也回應「祝福被國寶打的人都有好運」。

不少網友對這畫面感到驚奇，紛紛湧入表示，「讀了五年都沒被打過，也想被藍鵲襲擊.....再去買樂透」、「羨慕耶，被國寶打，感覺頭都鑲金了」、「請問站哪裡可以被打，謝謝」、「拍攝者不救」、「超痛，畢業校友表示被踢過」、「拍照的人沒有被藍鵲巴暈嗎」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／中國文化大學）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／中國文化大學）

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