女大生失蹤案外案！學霸男友網戰租屋管理人　遭求償3萬逆轉免賠

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義中正大學劉姓女學生失蹤14年懸案，同班的阮姓男友5日因涉嫌殺害阿嬤被收押，意外掀起各界再度關注此事。其實，成績優異的阮男還曾在中正築夢園BBS網站，與崔姓租屋管理人隔空開戰，事後挨告求償3萬元，最終逆轉獲判勝訴免賠。

▲14年前中正大學劉姓女學生失蹤懸案，近日再次掀起各界討論。（圖／記者翁伊森攝）

判決書中指出，崔男原本在中正大學附近經營小吃店，因為社區空屋率過高，人口稀少，導致餐飲店生意日漸蕭條，為了提升社區繁榮，決定聯合中、北部房東形成聯盟，授權讓他全權處理房屋租賃事宜，招租期間也有向學生告知並非仲介，會負責租屋學生一切器材的保修維護，沒想到有些同學的要求超過維護能力範圍，例如要求更新電視、冰箱、冷氣等設備，他未獲得這部分的授權，於是要求學生直接向房東反應處理。

崔男主張，2011年間他在中正築夢園BBS網站PO出11篇房屋出租的文章，沒想到阮男竟然在半年內於網站上回應多篇文章，指控他管理不當，還加註提醒、不爽、扣分、唾棄等詞語，以及「租屋糾紛PO網18大學生連坐挨告」等訊息，讓他的名譽及人格地位評價受到影響，因此決定提告求償3萬元的名譽損失慰撫金。

阮男則辯稱，整起事件是因為有人在築夢園發表租屋心得文章，引起許多同學參與討論，雖然有部分情緒發洩，但都是針對事件，絕無侵害他人權益之違法意圖，況且討論過程中並未明顯指出崔男的相關身分資料，是崔男自己擅自加入討論，還表明自身「釣魚」的意圖，這才引起其他人反感、撻伐，導致身分曝光。

▼▲劉女的父親拿出女兒的照片，希望愛女能早日回家團聚。（圖／記者唐詠絮攝）

由於崔男曾對此向嘉義地檢署提出加重誹謗告訴，但阮男獲得不起訴處分，他不服提出再議，又被台南高分院檢察署駁回；接著，他向嘉義地檢署提出公然侮辱告訴，結果又是不起訴處分，提出再議仍被駁回。

嘉義地院一審法官也認為阮男並未指名道姓罵人，留言內容也都是針對租屋事宜的回應，難認有貶損崔男人格的意圖，因此裁定駁回告訴。崔男不滿提出上訴，但仍被台南高分院裁定駁回，全案確定。