　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女大生失蹤案外案！學霸男友網戰租屋管理人　遭求償3萬逆轉免賠

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義中正大學劉姓女學生失蹤14年懸案，同班的阮姓男友5日因涉嫌殺害阿嬤被收押，意外掀起各界再度關注此事。其實，成績優異的阮男還曾在中正築夢園BBS網站，與崔姓租屋管理人隔空開戰，事後挨告求償3萬元，最終逆轉獲判勝訴免賠。

▲中正大學校門口及體育場 。（圖／記者翁伊森攝）

▲14年前中正大學劉姓女學生失蹤懸案，近日再次掀起各界討論。（圖／記者翁伊森攝）

判決書中指出，崔男原本在中正大學附近經營小吃店，因為社區空屋率過高，人口稀少，導致餐飲店生意日漸蕭條，為了提升社區繁榮，決定聯合中、北部房東形成聯盟，授權讓他全權處理房屋租賃事宜，招租期間也有向學生告知並非仲介，會負責租屋學生一切器材的保修維護，沒想到有些同學的要求超過維護能力範圍，例如要求更新電視、冰箱、冷氣等設備，他未獲得這部分的授權，於是要求學生直接向房東反應處理。

崔男主張，2011年間他在中正築夢園BBS網站PO出11篇房屋出租的文章，沒想到阮男竟然在半年內於網站上回應多篇文章，指控他管理不當，還加註提醒、不爽、扣分、唾棄等詞語，以及「租屋糾紛PO網18大學生連坐挨告」等訊息，讓他的名譽及人格地位評價受到影響，因此決定提告求償3萬元的名譽損失慰撫金。

阮男則辯稱，整起事件是因為有人在築夢園發表租屋心得文章，引起許多同學參與討論，雖然有部分情緒發洩，但都是針對事件，絕無侵害他人權益之違法意圖，況且討論過程中並未明顯指出崔男的相關身分資料，是崔男自己擅自加入討論，還表明自身「釣魚」的意圖，這才引起其他人反感、撻伐，導致身分曝光。

▲▼中正大學女大生失蹤14年，家人受訪說明。（圖／記者唐詠絮攝）

▼▲劉女的父親拿出女兒的照片，希望愛女能早日回家團聚。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼中正大學女大生失蹤14年，家人受訪說明。（圖／記者唐詠絮攝）

由於崔男曾對此向嘉義地檢署提出加重誹謗告訴，但阮男獲得不起訴處分，他不服提出再議，又被台南高分院檢察署駁回；接著，他向嘉義地檢署提出公然侮辱告訴，結果又是不起訴處分，提出再議仍被駁回。

嘉義地院一審法官也認為阮男並未指名道姓罵人，留言內容也都是針對租屋事宜的回應，難認有貶損崔男人格的意圖，因此裁定駁回告訴。崔男不滿提出上訴，但仍被台南高分院裁定駁回，全案確定。

ET快訊
鳳梨休養21小時　穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見
快訊／北市承德橋死亡車禍！　貨車右轉撞騎士「捲車底亡」
《天之驕女》驚見「79秒謎片」！陳志強鴛鴦浴濕吻⋯升起畫面曝
台灣「1鋁箔包飲料」韓國爆紅　網友破千狂讚：跑5間都買不到
2021台灣首富黑馬　「神祕鞋王」奪榜首！郭台銘僅第6

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園戲院「除夕夜惡火」狠奪28命！15焦屍堆女廁　31年後現況曝

小三女遭10同學「集體壓裂頸椎」　痛哭音檔曝！怒告安親外籍師

快訊／北市承德橋凌晨死亡車禍！婦開貨車右轉撞上　騎士捲車底亡

醫師夫帶人妻回家壞壞　女院長開門「目睹戰況」霸氣告討千萬

高雄保齡球館傳槍響　一言不合就開槍！男雙指尖中彈

女大生失蹤案外案！學霸男友網戰租屋管理人　遭求償3萬逆轉免賠

松山分局之亂翻版！　台南警分局被嗆：是在抓三小、叫局長來扛轎

中正女大生失蹤案！男友家疑搜出骨骸收押　14年2人蒸發都與他有關

21名酒駕再犯者「到殯儀館上課」　看完太平間嚇喊：不敢了

金山民宅天花板藏「4巨蟒」　勇消纏鬥1hr霸氣抓回...看傻了眼！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

台留學生紐約街頭遭人鐵槌砸頭 縫7針...施暴女狂吼：脫掉口罩

桃園戲院「除夕夜惡火」狠奪28命！15焦屍堆女廁　31年後現況曝

小三女遭10同學「集體壓裂頸椎」　痛哭音檔曝！怒告安親外籍師

快訊／北市承德橋凌晨死亡車禍！婦開貨車右轉撞上　騎士捲車底亡

醫師夫帶人妻回家壞壞　女院長開門「目睹戰況」霸氣告討千萬

高雄保齡球館傳槍響　一言不合就開槍！男雙指尖中彈

女大生失蹤案外案！學霸男友網戰租屋管理人　遭求償3萬逆轉免賠

松山分局之亂翻版！　台南警分局被嗆：是在抓三小、叫局長來扛轎

中正女大生失蹤案！男友家疑搜出骨骸收押　14年2人蒸發都與他有關

21名酒駕再犯者「到殯儀館上課」　看完太平間嚇喊：不敢了

金山民宅天花板藏「4巨蟒」　勇消纏鬥1hr霸氣抓回...看傻了眼！

桃園戲院「除夕夜惡火」狠奪28命！15焦屍堆女廁　31年後現況曝

本週末開逛！北中南必去5個市集　集結100攤位吃美食、玩旋轉木馬

內衣賊伸這根進浴室！女大生DIY「防狼機關」破案　手繪圖被讚爆

小三女遭10同學「集體壓裂頸椎」　痛哭音檔曝！怒告安親外籍師

快訊／北市承德橋凌晨死亡車禍！婦開貨車右轉撞上　騎士捲車底亡

南庄花卉節開跑！到苗栗最美慢城賞繡球花海　3大必拍新景點一次看

台北101紫藤花園美翻天　「快閃花坊」澎湃康乃馨500元有找

他分享「開事故車的感覺」讓人發涼　網：有靈魂的車車免開冷氣

醫師夫帶人妻回家壞壞　女院長開門「目睹戰況」霸氣告討千萬

瘋電影／如果雨之後　沒有父母庇蔭大傘白手起家

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」宮縮　忍痛不動手術：擔心胎兒

社會熱門新聞

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

金山民宅天花板藏4巨蟒　警消纏鬥1hr抓回

女大生失蹤案　14年2人蒸發都與他有關

剛無保請回就酒駕　中檢：沒料到會再犯

21名酒駕再犯者參觀太平間　紛紛嚇喊不敢了

開賭場給100萬紅包遭母拒收　他入獄洗碗賺1萬讓母痛哭

北市泰順街車道鐵柵突掉下砸死住戶

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

理髮師連2天酒駕！黃暐瀚潰堤痛哭

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

台南警分局被嗆：是在抓三小、叫局長來扛轎

即／台北停車場鐵柵欄「砸落」　1人遭重壓身亡

更多熱門

相關新聞

人夫一句「去賺錢」　狠拋癌妻10年

人夫一句「去賺錢」　狠拋癌妻10年

洪姓男子明知妻子罹患大腸癌，需要家人照顧，卻在2011年間表示要外出賺錢，結果一去不回，至今完全找不到人；他的女兒出庭證稱，父親坐過牢，加上欠了很多錢，現在母親住進台南某照護中心，猜測父親應該是不想負擔責任才會避不見面。嘉義地院法官考量到雙方這10年來幾乎斷絕聯繫，洪男的行為等同惡意遺棄，最終裁定准許兩人離婚，全案仍可上訴。

垃圾車掉果皮害她骨折　清潔員罰9萬

垃圾車掉果皮害她骨折　清潔員罰9萬

2特教師遭控逼學生戴尿布+吃朝天椒　一審無罪

2特教師遭控逼學生戴尿布+吃朝天椒　一審無罪

小五女童看布袋戲遭叔公猥褻

小五女童看布袋戲遭叔公猥褻

幫花媽拿包裹賺300元　運將賠9萬

幫花媽拿包裹賺300元　運將賠9萬

關鍵字：

嘉義地院台南高分院

讀者迴響

熱門新聞

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

台灣「1飲料」韓國爆紅　跑5間都買嘸

鼓鼓沒罵髒話！《全明星》工作人員幫喊冤：他被誤解

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

鳳梨穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見人

失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

嬰爆哭2天吃不下…醫拉出「超長一根」傻眼！

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面